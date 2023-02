Séismes Turquie et Syrie : la protection civile algérienne sauve 13 vies

Selon un nouveau bilan rendu public aujourd’hui, le samedi 11 février 2023, par la Direction générale de la Protection civile (DGPC), les éléments de la Protection civile dépêchés par l’Algérie en Turquie et en Syrie ont pu secourir 13 personnes vivantes et retiré des décombres 108 corps, dans le cadre de leur mission de solidarité dans ces deux pays frappés par un violent séisme le lundi 6 février.

D’après ce même communiqué, en Turquie, les interventions des détachements de la Protection civile ont permis de retirer, depuis lundi dernier, un total de 86 victimes, à savoir 12 personnes vivantes et 74 corps des décombres. Alors qu’en Syrie, le bilan de la Protection civile fait état de 35 victimes, dont une personne secourue vivante et 34 corps sans vie retirés des décombres.

De plus, selon les chiffres de l’organisme international en charge de recenser les victimes en Turquie et en Syrie, l’Algérie pointe à la première place du classement établi, quant aux opérations de sauvetage. En effet, la protection civile algérienne affiche le bilan le plus important des secouristes des différents pays qui ont proposé de l’aide humanitaire aux victimes des séismes qui ont touché les deux pays.

Il est à rappeler, que ces équipes ont été dépêchées suite à une décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En effet, l’Algérie a dépêché un détachement de 89 agents d’intervention et de gestion des risques majeurs, répartis en brigades, dont la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée. Un deuxième détachement de 86 éléments de la Protection civile a également rejoint la Syrie.

Séismes en Turquie et en Syrie : quel est le bilan des victimes 5 jours après ?

Cinq jours après les violents séismes qui ont semé le chaos dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, les secouristes sont toujours lancés dans une course contre-la-montre pour retrouver des survivants. Le bilan de la catastrophe a dépassé les 24.000 morts aujourd’hui, le samedi 11 février.

20.937 personnes sont mortes en Turquie à la suite des tremblements de terre, selon l’Autorité nationale de gestion des catastrophes et des urgences. Le nombre de morts dépasse désormais 24 437 dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, alors que les secours interviennent toujours pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres.