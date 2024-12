Séismes répétitifs en Algérie : secousse tellurique mag. 4.9 enregistrée à Chlef

Cette nuit, 16 décembre 2024, à 01h09, les habitants de la région Zeboudja, située à quelques kilomètres au nord de la wilaya de Chlef, ont été réveillés par une secousse tellurique d’une magnitude de 4.9 sur l’échelle de Richter. Selon les données fournies par le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), l’épicentre a été localisé à 3 km au nord de la région.

Bien que les tremblements de terre soient fréquents dans la wilaya de Chlef, en raison de sa position à la limite de la plaque tectonique africaine qui entre en collision avec la plaque eurasienne, générant des failles actives, un frisson de peur a parcouru la ville. Heureusement, selon les dernières informations de la protection civile de la wilaya de Chlef, aucun dégât humain, ni matériel n’a été signalé.

Avec une magnitude 4.9, le séisme qui a frappé la wilaya de Chlef et les régions avoisinantes a été ressenti par les citoyens. La secousse a provoqué des vibrations dans les bâtiments et de légères fissures sur les murs des constructions anciennes et fragiles.

Cependant, la protection civile de la wilaya de Chlef a rassuré, indiquant sur sa page Facebook que : « Des unités de la Protection Civile étaient sur place dès l’enregistrement de la secousse pour inspecter et évaluer la situation et prendre en charge les citoyens en cas de nécessité ». Et que la secousse tellurique, enregistrée ce lundi à 01h09, n’a pas causé de dégât humain ou matériel.

Séisme du 10 octobre 1980 à Chlef : le cataclysme qui a bouleversé l’Algérie

La wilaya de Chlef, anciennement El Asnam, a toujours été exposée à des activités sismiques. La région a connu des tremblements destructeurs dans le passé, notamment celui du 10 octobre 1980, qui a marqué ses habitants.

En effet, ce séisme figure parmi les catastrophes naturelles les plus puissantes enregistrées en Algérie au XXe siècle. Avec un »e magnitude de 7,3 sur l’échelle de Richter, l’intensité de ce tremblement de terre a atteint le niveau X sur l’échelle de Mercalli (qui mesure les effets ressentis).

Le séisme du 10 octobre 1980 a Chlef a couté la vie de 2600 personnes, blessé 9000, et 400 000 autres se sont retrouvées sans abri. De plus, la ville a été presque en ruines.

Rapport sismologique de l’année 2024 en Algérie : 9 séismes supérieurs à M 4.0

L’année 2024 touche à sa fin, depuis le mois de janvier, l’Algérie a enchainé de nombreux ses séismes. Notamment dans la région nord du pays. Cependant, selon les données de CRAAG, la majorité des secousses enregistrées sont de magnitude faible à modérée.

Par ailleurs, les sismomètres ont enregistré un total de 9 tremblements de terre dépassant M 4.0 en Algérie. Répartis dans différentes wilayas, comme suit :

Relizane , le 13 janvier ( M 4,3 ) ;

, le 13 janvier ( ) ; Mascara , le 14 février ( M 4,5 ) ;

, le 14 février ( ) ; M’sila , le 9 mars ( 4,3 degrés ) et le 20 avril ( M 4,2 ) ;

, le 9 mars ( ) et le 20 avril ( ) ; Jijel , le 25 juin ( M 4 ) ;

, le 25 juin ( ) ; Médéa , le 3 août ( M 4,2 ) ;

, le 3 août ( ) ; Tizi-Ouzou , le 10 octobre ( M 4,3 ) ;

, le 10 octobre ( ) ; Tipaza , le 10 décembre ( M4 ) ;

, le 10 décembre ( ) ; Chlef, aujourd’hui, 16 décembre avec M 4,9 ;

En somme, l’année 2024 confirme une tendance fréquente dans l’activité sismique en Algérie. Toutefois, bien que ressentis dans de nombreuses régions, ces séismes n’ont pas rapporté de victimes. Ainsi, des efforts sont déployés pour renforcer la sécurité des citoyens. Ainsi qu’à réduire les impacts potentiels des séismes en Algérie.