Séismes en Turquie et Syrie : l’Algérie en tête des opérations de sauvetage

Prêtant main forte aux victimes dès les premières heures après le drame qui a secoué la Turquie et la Syrie, les forces de la protection civile algérienne continuent d’être le fer de lance des opérations de sauvetage.



En effet, la protection civile algérienne affiche le bilan le plus important des secouristes des différents pays qui ont proposé de l’aide humanitaire aux victimes des séismes qui ont touché les deux pays, la Turquie et la Syrie.

Outre le fait d’être les premiers sur le sol syrien, les agents de la protection civile algérienne détiennent le chiffre le plus important des nombres de personnes secourues.

Ainsi, selon les chiffres de l’organisme international en charge de recenser les victimes en Turquie et en Syrie, l’Algérie pointe à la première place du classement établi. Avec 12 personnes secourues et 69 autres retirées des décombres en Turquie, les services de la protection civile algérienne sont les leaders des équipes de sauvetage mobilisées du monde entier.



En Syrie, l’Algérie détient aussi le nombre le plus élevé de ces opérations. 33 personnes mortes retirées des décombres et une autre personne en vie, tel est le bilan algérien que l’organisme international a confirmé.

Les équipes du sauvetage ont réussi à venir à l’aide d’un bébé venu au monde sous les décombres. C’est l’histoire de Aya, née sous les décombres d’un immeuble dans la ville de Jandairis en Syrie. Un reporteur de la BBC raconte son histoire, « ils l’ont sauvé alors que le cordon ombilicale la liée encore à sa mere. » dit-il.

Selon le pédiatre, Hani Maarouf, chargé de son suivi, « la fille miraculée va bien maintenant. Son état de santé est stable » affirme-t-il. Aya, ce prénom signifiant « miracle et signe de Dieu en arabe » est porteur de sens pour ce petit ange venu au monde dans des conditions apocalyptiques. Au milieu des décombres, le cri de l’enfant a surgi.

Un signe annonçant son existence et suffisamment fort pour que les équipes du sauvetage viennent à son aide. Suite aux nombreuses vidéos des chaînes télévisées mondiales qui ont raconté son histoire, plusieurs demandes d’adoption ont été formulées. Or, le médecin cadre de l’hôpital où la née miraculée est soignée, Khalid Attiah, a refusé catégoriquement ces sollicitations.

« Je n’autoriserai personne à l’adopter maintenant. Jusqu’à ce qu’un membre de sa famille éloignée revienne, je vais la traiter comme ma propre enfant » déclare le médecin.

Ce dernier sera, pour le moment, son père ; la femme du médecin, qui venait d’avoir un enfant, elle aussi, lui donnera le sein. La petite Aya a perdu sa mère, ses deux sœurs et son frère sous les décombres.

This newborn baby girl was rescued from a collapsed house in Syria and is now in stable condition.

The girl is the sole survivor of her immediate family, all of whom were killed by the strong earthquake that killed thousands of people in both Syria and Turkey. pic.twitter.com/qyXMzlnIUu

— DW News (@dwnews) February 10, 2023