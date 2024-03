Séismes en Algérie : Bejaïa et Relizane secouées cette nuit

Ce soir, à 20h31, une secousse sismique d’une magnitude de 2.9 sur l’échelle de Richter a été enregistrée près de Relizane. Le Centre de Recherche en Astronomie et Physique Spatiale (CRAAG) a localisé l’épicentre de cette secousse à 6 kilomètres au nord-est de la ville. Cette secousse est survenue après une précédente, enregistrée à 20h10, mesurant 3.0 sur l’échelle de Richter, avec un foyer situé à 6 kilomètres au sud-est de Relizane.

Parallèlement, un séisme modéré d’une magnitude de 4.1 a secoué la région de Barbacha, Bejaia, en Algérie, dans la matinée du vendredi 1er mars 2024, à 04h40 heure locale. Ce séisme, dont l’épicentre était situé à seulement 5 kilomètres de Barbacha, a été ressenti de manière significative dans la zone proche de son lieu d’origine.

Aucun rapport de dégâts humains ou matériels n’a été communiqué par les autorités de la protection civile.

Ces événements sismiques mettent en évidence la nécessité de surveiller de près l’activité sismique dans la région et soulignent l’importance de la préparation et de la sensibilisation des populations aux mesures de sécurité en cas de tremblements de terre.

Activité sismique récente en Algérie

Selon les données fournies par le site spécialisé Volcanodiscovery, au cours des 24 dernières heures, l’Algérie a enregistré 2 séismes, le plus fort atteignant une magnitude de 4.1.

Dans les 30 derniers jours, le pays a donc connu 12 séismes, le plus intense étant de magnitude 4.6.

Parmi ces séismes, 2 ont été de magnitude 4 ou plus, 1 de magnitude entre 3 et 4, et 9 de magnitude entre 2 et 3.

Ainsi, ces informations mettent en lumière l’activité sismique récente en Algérie et soulignent l’importance de la surveillance continue de ces phénomènes naturels pour la sécurité des populations.