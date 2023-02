Séisme Turquie : les secouristes algériens sauvent 1 femme, 7 jours après

L’équipe de la protection civile algérienne a secouru une femme après qu’elle ait été sous les décombres pendant 7 jours, suite au séisme qui a ébranlé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le lundi 6 février passé.

En effet, hier le dimanche 12 février, durant la soirée, l’équipe de la protection civile algérienne en Turquie a réussi à sortir vivante une femme des décombres. L’équipe de la protection civile en Turquie a réussi à secourir la femme sinistrée après qu’elle soit restée sous les décombres pratiquement une semaine.

Cela porte à 13 le nombre total de personnes sorties vivantes des décombres par les équipes de la protection civile algérienne, dépêchées depuis lundi passé sur place, tandis que les corps de 90 personnes décédées ont été retrouvés en Turquie.

Quel est le bilan de la DGPC des opérations des secouristes algériens de ce lundi ?

Pour ce qui est du bilan général de ces missions de la protection civile algériennes en Turquie et en Syrie, selon un communiqué de ce lundi 13 février 2023, rendu public par la Direction générale de la Protection civile (DGPC), les éléments de la Protection civile dépêchés par l’Algérie en Turquie et en Syrie ont pu secourir 14 personnes vivantes et retiré des décombres 126 corps, dans le cadre de leur mission de solidarité dans ces deux pays frappés par un violent séisme le lundi 6 février.

En précisant qu’en Syrie, le bilan de la Protection civile fait état de 35 victimes, dont une personne secourue vivante et 34 corps sans vie retirés des décombres.

Tebboune salue les efforts des éléments de la protection civile algérienne se trouvant en Turquie et en Syrie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a salué, ce samedi 11 février 2023, les éléments de la Protection civile se trouvant en Turquie et en Syrie pour leur participation dans les efforts de sauvetage et prise en charge des sinistrés après le séisme dévastateur qui a secoué les deux pays lundi 6 février dernier.

En effet, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune a écrit sur son compte officiel Twitter : « A nos enfants de la Protection civile en Turquie et en Syrie, un grand salut à vous tous pour le sourire et le bonheur que vous semez entre nos frères en Turquie et en Syrie avec professionnalisme et héroïsme. » Ajoutant : « Vous êtes la fierté de L’Algérie et par la grâce de Dieu vous allez revenir sains et saufs ».