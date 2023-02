Séisme Turquie : le Washington Post salue les efforts des équipes algériennes

Le Washington Post a salué les efforts considérables déployés par les hommes de la protection civile algérienne sur les sites de décombres en Turquie, suite au violent séisme qui a frappé le pays, lundi passé.

Le journal américain a déclaré dans un rapport sur la catastrophe, publié le 8 février 2023, sous le titre « Avec l’arrivée de secouristes étrangers, les survivants du tremblement se démènent pour obtenir de l’aide », que les hommes de la protection algérienne sont des héros dans la ville turque d’Adiyaman à la suite des nombreuses interventions qu’ils ont faites dans la région et des résultats obtenus.

Avant de poursuivre déclarant que : « Dans une large rue pleine de destructions, et à un moment où personne ne s’attendait à la présence de survivants, l’équipe de secours algérienne a sorti vivants deux enfants de sous un immeuble effondré. » Ajoutant que « Les Algériens ont joué un rôle important dans les efforts de secours qui commencent à s’accélérer à Adiyaman et dans d’autres régions dévastées du sud de la Turquie ».

Lire aussi : Séismes Turquie et Syrie : la protection civile algérienne sauve 13 vies

Rajoutant aussi que les habitants étant désespérés, les secouristes algériens se sont mis au travail. Dès leur arrivée lundi soir et ils ont été « vraiment bons », a déclaré Jihan Ouzay, 33 ans dont la sœur a été extraite de l’immeuble détruit. » Précisant aussi qu’ils sont bien équipés, et qu’ils sortent tous les corps.

Selon le journal, l’équipe algérienne comptait 86 personnes – 89, en comptant l’encadrement – et comprenait aussi six chiens de recherche et de sauvetage, selon le colonel Farouk Achour, le porte-parole officiel, qui s’est exprimé peu après que ses collègues ont secouru les deux enfants.

Lire aussi : Séismes en Turquie et Syrie : l’Algérie en tête des opérations de sauvetage

L’Algérie prend la tête du classement des opérations de sauvetage en Turquie et Syrie

En outre, selon les chiffres de l’organisme international en charge de recenser les victimes en Turquie et en Syrie, l’Algérie pointe à la première place du classement établi, quant aux opérations de sauvetage. En effet, la protection civile algérienne affiche le bilan le plus important des secouristes des différents pays qui ont proposé de l’aide humanitaire aux victimes des séismes qui ont touché les deux pays.

Il est à rappeler, que ces équipes ont été dépêchées suite à une décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En effet, l’Algérie a dépêché un détachement de 89 agents d’intervention et de gestion des risques majeurs, répartis en brigades, dont la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée. Un deuxième détachement de 86 éléments de la Protection civile a également rejoint la Syrie.

Lire aussi : Séisme en Turquie et Syrie : Tebboune offre une aide financière