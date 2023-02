Solidarité séismes en Turquie : l’ambassadrice turque remercie l’Algérie

L’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Özdemir Göktaş, a exprimé ses remerciements à l’Algérie pour l’assistance qu’elle a apportée aux personnes touchées par le tremblement de terre qui a frappé le sud du pays, le 6 février dernier.

C’est lors d’une visite qu’elle a effectué chez le ministre de l’Intérieur Brahim Merad, à Alger hier, le mardi 21 février 2023, que cette dernière a remercié l’Algérie pour son élan de solidarité.

Dans une déclaration faites aux journalistes après sa rencontre avec le ministre Brahim Merad, l’ambassadrice turque a déclaré : « J’ai remercié le ministre algérien pour la solidarité de son pays avec la Turquie et pour son soutien aux personnes touchées par les séismes ».

De plus, elle a expliqué que l’Algérie était au premier rang des pays qui ont envoyé de l’aide à la Turquie immédiatement après le tremblement de terre, ajoutant également que les deux pays entretiennent des relations historiques profondes.

Pour sa part, le ministre algérien de l’Intérieur, Brahim Merad, a souligné que cet acte de solidarité relevait du devoir de fraternité entre les deux pays, tout en exprimant ses sincères condoléances aux victimes du tremblement de terre.

Il est à noter que l’Algérie a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage de 86 personnes et 95 tonnes d’aide humanitaire en Turquie, et a annoncé, en date du 10 février, l’octroi de 30 millions de dollars d’aide à ce pays.

Le 6 février, un double tremblement de terre a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le premier de magnitude 7,7 et le second de magnitude 7,6.

Quel bilan en Turquie, depuis le tremblement de terre du 6 février ?

La Direction de gestion des catastrophes et des situations d’urgence (AFAD) de Turquie a annoncé, mardi, que 42 310 personnes ont perdu la vie dans les deux tremblements de terre du lundi 6 février, dont l’épicentre a été situé à Kahramanmaras en Turquie.

Le nombre de personnes évacuées des zones sinistrées s’est élevé à 448 018, selon l’AFAD.

Par ailleurs, il a été noté que 14 740 secouristes participaient toujours aux opérations de recherche et de sauvetage.

Au total, 38 navires ont été envoyés dans les zones sinistrées par le ministère turc de la Défense et le Commandement des garde-côtes turcs pour les évacuations ainsi que les expéditions des matériaux.

D’autre part, la même source a révélé que 301 289 tentes et 6 375 conteneurs ont été installées dans les zones sinistrées.