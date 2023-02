Séisme Turquie et Syrie : le bilan provisoire dépasse les 5000 morts

Le bilan de décès des deux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie hier a atteint un nombre choquant. En effet, le bilan dépasse désormais les 5.021 morts dans les deux pays ! D’ailleurs, ce bilan est provisoire et risque d’augmenter durant les prochaines heures. Effectivement, les opérations de secours se poursuivent jusqu’à présent pour secourir les personnes coincées sous les décombres.

Malheureusement, le nombre des personnes blessées et disparues a atteint un seuil inimaginable. Selon un bilan encore provisoire, il est question de plus de 19.000 blessés. Sachant que plusieurs personnes ont été portées disparues, depuis la survenance de cette catastrophe. Dans ce sillage, on rappellera qu’un tremblement de terre meurtrier d’une magnitude de 7.8 sur l’échelle Richter a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Et ce, aux alentours de 2 heures du matin. Quelques heures après, un deuxième séisme d’une magnitude de 7.5 sur l’échelle de Richter s’est produit.

Séisme Turquie et Syrie : la Syrie fait état de plus de 1.602 décès

Le séisme a été ressenti dans plusieurs pays voisins. Notamment en Syrie, au Liban et à Chypre. En effet, l’épicentre se situe dans la province de Kahramanmaras, à 60 km environ de la frontière syrienne. Selon les révélations des autorités syriennes, plus de 1.602 cas de décès ont été enregistrés depuis hier.

En Turquie, les responsables du pays ont déclaré l’état d’urgence. D’ailleurs, le président Erdogan a décrété un deuil national de sept jours. On notera que 3.419 personnes ont trouvé la mort en Turquie, suite à cette catastrophe naturelle. De sa part, le chef de l’État algérien n’a pas hésité à apporter son aide aux pays victimes. Notamment, 210t d’aide humanitaire et des équipes de secours.