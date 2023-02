Séisme Turquie et Syrie : condoléances de Tebboune à Erdogan et al-Assad

Un violent séisme de magnitude 7,8 a ébranlé le sud de la Turquie et la Syrie voisine aujourd’hui, le lundi 6 février 2023, faisant au moins 2300 morts dans les deux pays, d’après un bilan encore provisoire.

Après avoir ordonné d’envoyer une équipe de secouristes en Turquie, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan et de la Syrie, Bachar al-Assad.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé lundi un message de condoléances à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan suite au séisme dévastateur qui a frappé une grande partie des localités du sud-est de la Turquie, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes.

« C’est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du séisme dévastateur qui a frappé une grande partie du sud-est de la Turquie, faisant des milliers de victimes, des morts, des blessés et des personnes encore ensevelies sous les décombres et d’importants dégâts matériels », a écrit le Chef de l’Etat dans son message.

« Face à l’ampleur de cette catastrophe humaine qui a frappé le peuple turc frère, je présente au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances au Président, au Gouvernement et au peuple de la République de Turquie… »

Lire aussi : Séisme en Turquie : Tebboune ordonne l’envoie d’équipe de secours

Tebboune a également exprimé le plein soutien de l’Algérie au peuple turc frère en cette épreuve difficile ainsi que notre disponibilité à contribuer à tout effort susceptible d’atténuer l’impact de cette pénible tragédie.

Le président de la République conclut, en réitérant ses condoléances les plus attristées et la solidarité fraternelle sincère de l’Algérie, assurant son homologue turc de sa profonde compassion et sympathie.

Tebboune présente ses condoléance à al-Assad

Par ailleurs, dans un communiqué de la présidence de la République, le président de la Syrie Bachar Al-Assad a reçu un message de condoléances du le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune suite au séisme dévastateur qui a frappé son pays causant des milliers de victimes et d’importants dégâts matériels.

« Nous avons appris avec une grande affliction la nouvelle du séisme dévastateur qui a frappé la Syrie, pays frère, faisant des milliers de victimes et de lourdes pertes matérielles », peut-on lire dans ce communiqué.

Ajoutant que « Face à ce drame humain qui a ébranlé le peuple syrien frère, je présente au nom du peuple et gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances à votre excellence et au peuple syrien frère, ainsi que ma compassion aux familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant de gratifier les morts de sa sainte miséricorde et de guérir les blessés ».

Lire aussi : Séisme en Turquie et Syrie : le MAE dresse un 1e bilan et rassure

« En cette pénible épreuve, je tiens à vous assurer ainsi qu’au peuple syrien frère du plein soutien de l’Algérie, gouvernement et peuple, et de notre pleine disposition à contribuer à tous les efforts à même d’atténuer l’ampleur de ce drame », a-t-il souligné.

« Tout en vous réitérant nos sincères condoléances et notre solidarité fraternelle, je vous prie agréer Excellence et cher frère, l’expression de mes sentiments distingués », a conclu le Président de la République dans son message de condoléances.