La terre a de nouveau bougé dans l’est du pays. Ce mercredi 25 novembre, à 07h41 précises, les capteurs du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique ont relevé une secousse tellurique dans la wilaya de Sétif. L’événement, d’une magnitude de 3,7 degrés sur l’échelle de Richter, a eu pour foyer un point situé à trois kilomètres au sud-ouest de la commune de Guidjel. Aucun dégât ni blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

Séisme à Sétif : le CRAAG précise l’heure et la localisation de l’épicentre

L’organisme scientifique a diffusé ses données peu après l’enregistrement du phénomène. La magnitude retenue est de 3,7 degrés, un niveau qui place cette secousse dans la catégorie des événements légers à modérés. L’épicentre, lui, a été pointé à proximité immédiate de Guidjel, localité du sud sétifien.

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À cette heure matinale, de nombreux habitants étaient déjà debout. Plusieurs d’entre eux affirment avoir perçu une brève vibration. Aucun mouvement de panique n’a toutefois été rapporté par les services locaux.

La faible profondeur du foyer explique souvent pourquoi une magnitude aussi modeste se ressent nettement en surface. C’est un schéma classique dans cette partie des Hautes Plaines, où le socle rocheux transmet efficacement les ondes.

Guidjel et Guellal, deux zones du sud sétifien exposées aux secousses telluriques

Ce n’est pas la première fois que le sud de la wilaya se signale. En juin dernier, un épisode très comparable avait été relevé à quelques kilomètres de là : une secousse de magnitude 3,5 avait été ressentie du côté de Guellal, en fin d’après-midi, sans conséquence matérielle.

Les deux communes se trouvent dans le même ensemble géologique, à faible distance l’une de l’autre. Les spécialistes parlent dans ce cas de micro-activité récurrente, liée au jeu de failles locales qui relâchent régulièrement de l’énergie par petites quantités.

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Cette répétition, loin d’être alarmante, constitue plutôt un indicateur rassurant. Une faille qui travaille fréquemment accumule moins de contraintes qu’une structure restée silencieuse pendant des décennies.

Une activité sismique en Algérie qui reste dans la norme

Le nord algérien figure parmi les régions actives du pourtour méditerranéen. Au fil des derniers mois, plusieurs wilayas ont enregistré des mouvements du même ordre. À la mi-novembre, la région de Blida a connu une secousse mesurée à 4,0 degrés non loin d’Oued Djer, un secteur lui aussi coutumier de ce type d’épisodes.

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Plus tôt dans l’année, la wilaya de Batna avait vécu l’événement le plus puissant depuis janvier, avec une magnitude de 4,9 relevée près d’Aïn Djasser en pleine nuit. Là encore, aucune victime n’avait été déplorée.

La collision des plaques tectoniques explique ces tremblements répétés

Pourquoi le sol tremble-t-il aussi souvent entre Sétif, Béjaïa et Batna ? La réponse tient à la position du pays. Le territoire national repose sur la plaque africaine, qui remonte lentement vers le nord et vient buter contre la plaque eurasiatique.

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Ce rapprochement s’effectue à un rythme d’environ cinq millimètres par an. Invisible à l’échelle humaine, il suffit pourtant à comprimer les roches en profondeur, jusqu’à la rupture. Chaque rupture produit alors un tremblement de terre, dont l’intensité dépend de la surface de faille mise en jeu.

Interrogé après une série de secousses survenues au printemps, le CRAAG avait tenu un discours clair. Ces manifestations relèvent du fonctionnement ordinaire de la région et ne préfigurent aucun scénario catastrophe.