Séisme en Turquie : Tebboune ordonne l’envoie d’équipe de secours

Un violent séisme de magnitude 7,8 a ébranlé le sud de la Turquie et la Syrie voisine aujourd’hui, le lundi 6 février 2023, faisant au moins 1800 morts dans les deux pays, d’après un bilan encore provisoire.

Suite à cette terrible catastrophe naturelle, les aides commencent à s’organiser au niveau international. Et c’est dans ce sens, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune vient d’ordonner l’envoie d’un groupe de la protection civile vers la Turquie.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l’envoi d’une équipe de protection civile en République de Turquie pour aider aux opérations de sauvetage et de secours.

L’équipe de la protection civile est composée de 89 aides et médecins de la protection civile, en plus de l’équipe sino technique, qui arrive ce soir en Turquie pour participer à l’opération de sauvetage.

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Ibrahim Mourad, qui se trouvait au niveau de l’Unité nationale de formation et d’intervention d’Alger, lors de sa supervision du lancement de l’équipe de la protection civile, a souligné la compétence et le professionnalisme du personnel de la protection civile, saluant aussi leur réactivité pour participer au processus de solidarité.

Séisme Turquie et Syrie : qu’en est-il du bilan provisoire en ce début d’après-midi ?

Si le bilan faisait état ce matin de plus de 500 morts, en quelques heures ce dernier qui on le rappelle, reste encore provisoire, passe à presque 1900 morts, à l’heure où nous rédigeons cet article, avec 912 morts en Turquie et 963 en Syrie.

Selon Patrick Coulombel, fondateur de l’ONG Architectes de l’urgence ce séisme en Turquie et Syrie va faire « plusieurs milliers de morts ». Étant un « séisme de surface », cela « engendre des dégâts beaucoup plus importants », explique le spécialiste des catastrophes naturelles sur LCI.

En outre, si ce tremblement de terre a fortement ébranlé, le sud de la Turquie et la Syrie, les secousses du séisme ont été ressenties au Liban et à Chypre, arrivant aussi jusqu’au Groenland, a annoncé lundi l’institut géologique danois. « Les importants tremblements de terre en Turquie ont clairement été enregistrés sur les sismographes du Danemark et du Groenland », a indiqué à l’AFP la sismologue Tine Larsen.