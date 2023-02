Séisme en Turquie : la protection civile algérienne sauve un nourrisson

Un séisme de magnitude 7,8 suivi de répliques a frappé le sud de la Turquie et la Syrie ce lundi 6 février 2023, faisant plus de 5000 morts et des milliers de blessés, selon un bilan encore provisoire. En effet, selon le dernier bilan officiel, plus de 5 000 personnes ont trouvé la mort dans la catastrophe, dont 3 549 en Turquie, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, et 1 622 en Syrie, selon le gouvernement et les secouristes. Rien qu’en Turquie, les autorités ont dénombré près de 5 000 immeubles effondrés.

C’est dans ce cadre d’urgence extrême, que plusieurs pays ont envoyé des équipes de sauveteurs pour venir en aide aux équipes locales. L’Algérie qui comme chaque fois démontre une solidarité sans faille. En effet, quelques heures après le premier séisme, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné l’ordre d’envoyer des équipes de la protection civile algérienne, en Turquie et en Syrie, qui ont très vite étaient dépêchées sur les lieux des sinistres.

Quel est le premier bilan de la protection civile algérienne en Turquie ?

D’après des communiqués de la Direction générale de la protection civile (DGPC), les équipes de secours algériennes ont commencé leur travail pour récupérer les personnes coincées sous les décombres à la suite du tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie lundi à l’aube.

Selon un bilan révélé par la Protection civile, durant la soirée d’aujourd’hui, le mardi 7 février l’équipe algérienne a pu secourir un nourrisson vivant sous le décombre à Adiyaman, en Turquie, tandis que l’opération de sauvetage de la mère se poursuit sous les projecteurs.

L’équipe a également réussi à récupérer les corps de deux personnes décédées (un homme et une femme), tandis que la télévision publique a rapporté que l’équipe de secours algérienne a pu extraire une fille vivante sous les décombres.

En ce qui concerne les deuxièmes équipes arrivées en Syrie mardi matin, les services de la protection civile ont indiqué qu’une réunion de travail s’était tenue avec les autorités locales de la ville d’Alep. Mais aussi que les équipes algériennes ont pu choisir une base de vie et de commandement, et ont été ont été informées du nombre de zones touchées, estimé à 52 zones touchées.

Quel est le nombre de secouristes et éléments de la protection civile envoyés en Turquie et Syrie ?

Durant la journée d’hier, le lundi 6 février, un premier groupe de la Protection civile, composé de 89 personnes, rappelle-t-on, est parti, sur ordre du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour la Turquie afin de participer aux opérations de sauvetage et de secours des victimes de ce séisme enregistré dans le sud pays, près de la Syrie.

De plus, Une seconde équipe constituée de 86 secouristes spécialisés dans les catastrophes naturelles de la protection civile a rallié lundi soir à partir de la base aérienne de Boufarik la Syrie pour participer aux opérations de secours.

En outre, la présidente du Croissant Rouge Algérien, Ibtissem Hamlaoui a annoncé que 40 bénévoles spécialisés dans les premiers secours ont été envoyés dans les zones sinistrées en vertu de cette opération humanitaire, indiquant que « les contacts restent permanents avec les Croissants rouges turc et syrien pour évaluer les besoins humanitaires des deux pays ».

De plus, l’Algérie a acheminé une aide humanitaire de 210 tonnes, constituée de 115 tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes à destination de la Syrie, et 95 tonnes de produits divers à destination de la Turquie.