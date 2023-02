Séisme en Turquie et Syrie : Tebboune offre une aide financière

La Turquie et Syrie ont été frappées par un séisme le 6 février 2023, entrainant des pertes matérielles mais surtout humaines. Dans un élan de solidarité, l’Algérie a répondu présente et a apporté une aide non négligeable.

En plus de ce qui a été fait les jours précédents, le gouvernement algérien annonce une nouvelle aide qui n’est pas des moindres. En effet, le gouvernement algérien a annoncé qu’il allouera 30 millions de dollars d’aide financière à la Turquie et 15 millions de dollars à la Syrie, en suivant les ordres du président Abdelmadjid Tebboune.

Conformément à une déclaration du Premier ministre, cette aide est destinée à soutenir les deux pays et leurs peuples frères touchés par un séisme dévastateur. L’Algérie exprime ainsi sa solidarité avec eux.

L’APS, évoque un dernier bilan des dégâts assez conséquent. D’après les dernières données officielles, le séisme de magnitude 7,8 suivi d’une centaine de répliques a causé un minimum de 21.051 décès, 17.674 en Turquie et 3.377 en Syrie. L’OMS craint une crise sanitaire majeure qui pourrait causer encore plus de dégâts en raison de l’exposition potentielle de 23 millions de personnes, dont environ cinq millions de personnes dites vulnérables.

Séisme en Turquie et Syrie : la protection civile algérienne à la rescousse

Le 6 février, un premier contingent de 89 membres de la Protection civile a été dépêché en Turquie sur ordre du Président Abdelmadjid Tebboune pour participer aux opérations de secours suite à un séisme dans le sud du pays près de la Syrie.

Les membres de la Protection civile seront sur place pour aider les personnes touchées par la catastrophe naturelle, en apportant une assistance immédiate et en travaillant à la stabilisation de la situation.

De plus, la présidente de la Croix-Rouge Algérienne, Ibtissem Hamlaoui, a signalé que 40 volontaires experts en premiers secours ont été envoyés dans les zones touchées. Elle a mentionné que les échanges avec les Croix-Rouges syrienne et turque sont continus pour déterminer les besoins en matière d’assistance des deux pays.

Les secouristes algériens très efficaces sur le terrain

Les forces de protection civile algériennes continuent d’être à la pointe des opérations de secours en apportant leur soutien aux victimes et se révèlent être très efficaces. Il est à noter que parmi les différents pays qui ont offert leur aide humanitaire aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie, les forces de protection civile algériennes sont en tête.

En effet, selon le classement établi par l’organisme international responsable de l’enregistrement des victimes en Turquie et en Syrie, les secouristes algériens comptabilisent 12 personnes secourues et 69 autres retirées des débris en Turquie, l’Algérie est classée première parmi les équipes de secours mobilisées à travers le monde.