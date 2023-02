Séisme en Turquie et Syrie : les Verts expriment leur solidarité

Ce lundi le 6 février à l’aube, un violent séisme a frappé la Turquie mais aussi la Syrie. Plusieurs morts et blessés ont été enregistrés. Les joueurs de la sélection nationale algérienne ont adressé des messages de solidarité aux deux pays sinistrés.

En Syrie, près de 560 personnes ont perdu la vie, tandis que plus d’un millier ont été blessés. En ce qui concerne la Turquie, les premiers bilans provisoires ont fait état de plus de 900 morts et 5000 blessés.

En cette pénible circonstance, des joueurs de la sélection nationale algérienne ont adressé des messages de solidarité aux deux pays sinistrés. Et ce, via des publications sur leurs comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Bennacer, Mahrez, Delort…les Verts solidaires avec la Turquie et la Syrie

En effet, il s’agit d’Ismaël Bennacer, Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli et Andy Delort. « Pensée à nos frères et sœurs en Turquie et en Syrie. Qu’Allah fasse miséricorde aux défunts et qu’il vienne en aide à leurs proches et toutes les personnes touchées ». A écrit Bennacer.

Ou encore Delort : « Mes pensées vont au familles endeuillées. Soutient aux peuples turc et syrien ».

Quant à Mahrez, Feghouli ou encore Bentaleb, ils se sont contentés de faire des publications sur lesquelles on voit les drapeaux de la Turquie et de la Syrie. Une signe de solidarité avec les deux peuples sinistrés.

A noter que plusieurs clubs au monde ont également adressé des messages de solidarité aux peuples turc et syrien. On cite, entre autres, le FC Valence, le Real Madrid, le Borussia Dortmund et l’Atletico Madrid.

🇹🇷🙏🏼 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 6, 2023

Mes pensées vont aux familles endeuillées.

Soutien à ces 2 peuples: 🇹🇷🇸🇾 — Andy Delort (@AndyDelort9) February 6, 2023

Pensées à nos frères et sœurs en Turquie et en Syrie 🇹🇷🇸🇾 Qu’Allah fasse miséricorde aux défunts et qu’il vienne en aide à leurs proches et toutes les personnes touchées 🤲🏽 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 6, 2023