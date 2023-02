Séisme en Turquie et Syrie : le MAE dresse un 1e bilan et rassure

Le bilan du violent séisme qui a frappé la Turquie mais aussi la Syrie, à l’aube de ce lundi 6 février, s’alourdit de plus en plus. Les derniers chiffres ont fait état de plus de 1500 morts entre les deux pays. De nouvelles secousses ont eu lieu.

En Syrie, près de 560 personnes ont perdu la vie, tandis que plus d’un millier ont été blessés. En ce qui concerne la Turquie, les premiers bilans provisoires ont fait état de plus de 900 morts et 5000 blessés. Dans ce sillage, le ministère algérien des Affaires étrangères s’est prononcé suite à ce violent séisme.

Séisme en Turquie et Syrie : pas de victimes parmi les Algériens

Suite à ce fort séisme qui a frappé la Turquie, mais aussi les autres régions limitrophes, le ministère des Affaires étrangères annonce la mise en place d’une cellule de crise au profit des membres de la diaspora en Turquie et en Syrie. Et ce, notamment en collaboration avec les ambassades de l’Algérie à Ankara et à Damas, et le consulat général à Istanbul.

Dans ce sillage, dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères rassure qu’aucune victime n’a été enregistrée parmi les membres de la diaspora dans les deux pays. Les Algériens établis en Turquie et en Syrie sont appelés à rester en contact avec les services des ambassades de l’Algérie à Ankara et à Damas. Pour s’y faire, le ministère des Affaires étrangères a mis en place des numéros verts pour rejoindre les services concernés :

Ministères des Affaires étrangères : 021 50 45 00 ;

Ambassade d’Algérie à Ankara : (0312) 4687719/ 4288037 ;

Consulat général d’Algérie à Istanbul : 00902123569516/17/18 ;

Ambassade d’Algérie à Damas : 00963113331446 .

Par ailleurs, par le biais d’un autre communiqué du ministère des Affaires étrangères. L’Algérie a exprimé sa pleine solidarité avec les victimes du séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie. Suite à ce tremblement de terre dévastateur, le gouvernement algérien tient à exprimer ses condoléances pour les familles des victimes, mais aussi aux peuples et aux gouvernements des deux pays.