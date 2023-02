Séisme en Turquie et Syrie : la caricature inhumaine de Charlie Hebdo

Le journal satirique français « Charlie Hebdo » a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux après avoir publié une caricature se moquant des victimes du tremblement de terre qui a frappé la Turquie, et la Syrie.

Le magazine français « Charlie Hebdo » a suscité l’indignation sur les plateformes sociales. Et ce après avoir publié une caricature satirique se moquant du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie, tuant environ 5 000 personnes, dans un bilan qui devrait s’alourdir. Alors que les équipes de secours tentent toujours d’atteindre les personnes prises au piège sous les décombres.

En effet, le journal, coutumier des polémiques, a publié, sur son compte Twitter, une caricature intitulée « Le dessin d’aujourd’hui ». Cette dernière montre un certain nombre de bâtiments détruits par le tremblement de terre en Turquie, et commente le dessin, « Même pas besoin d’envoyer les chars ! « .

Vives réactions contre la caricature de Charlie Hebdo

La caricature a suscité des milliers de réactions sur Twitter, condamnant la démarche du magazine visant à « faire le buzz » pour faire sa promotion. Vu plus de 12,5 millions de fois, le dessin de Charlie Hebdo n’a pas très bien perçu et a provoqué un torrent de réactions atterrées, voire choquées. «Honteux», «immonde», «à gerber», «stupide», «ridicule» ou encore «affligeant», peut-on lire dans les commentaires.

Nombreux sont les internautes qui ont déversé leur colère sur le magazine. Affirmant qu’il avait été dépouillé de son humanité en ridiculisant la catastrophe humaine qui a secoué le monde et les pays qui se sont précipités pour tendre la main aux affligés et récupérer le reste des corps des victimes. Affirmant à cet égard que, la liberté d’expression ne justifie pas de tourner en dérision les tragédies. Et que Charlie Hebdo a atteint le sommet du mauvais goût.

Il est important de souligner que la liberté d’expression est un droit fondamental dans de nombreuses sociétés, y compris en France, où Charlie Hebdo est publié. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de limites à cette liberté, et les débats sur le point où la liberté d’expression devient offensante ou nuisible sont fréquents et complexes.