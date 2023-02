Séisme en Syrie : par reconnaissance, un papa nomme sa fille Djazair

Suite aux aides humanitaires et médicales apportées par l’Algérie au peuple Syrien frère, un jeune papa a décidé de nommer sa nouvelle fille, « Djazaïr ». Cela en vue de rendre hommage à l’Algérie qui était le premier pays à répondre à l’appel lancé par les Syriens. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte le média arabophone Emarat News.

Effectivement, cette initiative de la part de l’Algérie n’est pas passée inaperçue. Sur les réseaux sociaux, les éloges à l’égard de l’Algérie et le président Tebboune ont fait le tour de la Toile. Et ce, de la part du monde arabe, mais spécialement de la part de nos frères syriens. On citera notamment la vidéo d’un jeune homme qui a été massivement relayée sur la Toile. Par le biais de cette vidéo l’une des personnes touchées par ce séisme n’a pas hésité à remercier le chef de l’État algérien pour le soutien apporté.

Séisme Syrie : l’Algérie envoie des équipes de secours quelques heures après l’incident

Dans le même sillage, il convient de rappeler que la Syrie et la Turquie ont été ébranlées par deux séismes, le 6 février 2023. En effet, ces deux tremblements de terre étaient d’une magnitude qui a dépassé 7 degrés sur l’échelle de Richter. De ce fait, l’Algérie n’a pas hésité à envoyer des équipes de secouristes. Et ce, juste après quelques heures de l’incident.

On précisera qu’il est question de 89 agents d’intervention et de gestion des risques majeurs. Ces agents ont été répartis en brigades. Notamment, la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement et la brigade cynotechnique. Ainsi qu’une équipe médicale. Sachant qu’une deuxième équipe de 86 agents a également rejoint la Syrie.

Effectivement, les éléments de la protection civile algérienne ont contribué activement dans les opérations de sauvetage. D’ailleurs, ils ont secouru un nouveau-né qui était coincé sous les décombres.