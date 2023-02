Séisme en Syrie : le SOS d’une famille algérienne en détresse aux autorités

Ces derniers jours, plusieurs pages sur les réseaux sociaux de la wilaya de Médéa ont massivement relayé une vidéo d’une famille algérienne résidente en Syrie. En effet, par le biais de cette vidéo la famille algérienne a lancé un appel d’aide aux autorités algériennes. Dans le détail, la maman et ses trois enfants ont parlé de leur situation difficile en Syrie. Et ce, depuis le déclenchement de la guerre en Syrie.

On notera également que cette famille algérienne originaire de Médéa a été touchée par les deux séismes qui ont ébranlé la Syrie ce 6 février 2023. Étant donné que la famille est installée dans une ville près de la frontière turque. En effet, la maman a fait savoir que son nom de famille est Kabbache. Selon ses dires, elle est originaire de la commune Chellalat El Adhaoura, wilaya de Médéa.

En effet, la maman et ses 3 trois enfants se sont installés en Syrie depuis près de 12 ans. Cependant, à cause de la guerre qu’a connue le pays, les membres de la famille n’ont pas pu faire leur retour en Algérie. Eux qui n’étaient pas en mesure d’obtenir leur passeport. Ainsi, ils sont restés jusqu’à présent en Syrie.

La famille algérienne est sans abri

Suite au deux séismes qui ont frappé la Syrie et la Turquie, la famille algérienne s’est malheureusement retrouvée sans abri. Actuellement, la maman et ses enfants se servent d’une tente pour s’abriter. Dans ce sillage, on notera que Fatiha Kebbache est une maman de trois enfants, dont une fille de 14 ans. Ainsi que deux garçons âgés de 13 ans et 9 ans.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le 6 février 2023, deux séismes mortels ont secoué la Turquie et la Syrie. En effet, ces deux séismes étaient d’une magnitude qui a dépassé les 7 degré sur l’échelle de Richter. De ce fait, plusieurs décès, cas de blessés et des disparitions ont été enregistrés. Notamment, 46.456 décès et 114.926 blessés. Ainsi que 6.589 bâtiments détruits. En effet, il est question de 50–85 Md $US en matière de dommage matériel.