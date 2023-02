Séisme en Syrie : entretien téléphonique entre Tebboune et al-Assad

Un violent séisme de magnitude 7,8 a ébranlé le sud de la Turquie et la Syrie hier, le lundi 6 février 2023, faisant au moins 5000 morts dans les deux pays, d’après un bilan encore provisoire.

Durant cette même journée, après avoir ordonné d’envoyer une équipe de secouristes en Turquie et en Syrie, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux présidents turc, Recep Tayyip Erdoğan et syrien, Bachar al-Assad.

Aujourd’hui, le mardi 7 février 2023, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu au téléphone avec son frère Bachar Al-Assad, Président de la République Syrienne.

En effet, selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République, le Chef de l’Etat a eu un entretien téléphonique avec son homologue syrien « dans lequel il lui a renouvelé, en son nom et au nom de l’Algérie peuple, ses sincères condoléances pour les victimes du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Syrie. » L’assurant aussi du soutien de l’Algérie et sa contribution pour atténuer l’impact de ce drame sur le peuple syrien.

« Pour sa part, le Président syrien a remercié son frère M. le Président de la République pour sa noble position fraternelle et solidaire, exprimant sa reconnaissance pour la solidarité intrinsèque du peuple algérien, d’autant que l’Algérie était le premier pays à répondre à l’appel à l’aide. Il a affirmé, à cette occasion, que la Syrie reconnaît, en de telles circonstances, les positions et les qualités du peuple algérien et n’hésitera pas à demander de l’aide à l’Algérie, pays frère », conclut ce même communiqué.

Lire aussi : Séisme en Turquie et Syrie : résumé des aides envoyées par l’Algérie

Quel est le bilan provisoire des séismes en Turquie et en Syrie ?

Un séisme de magnitude 7,8 suivi de répliques a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine ce lundi 6 février 2023, faisant plus de 5000 morts et des milliers de blessés, selon un bilan encore provisoire. En effet, selon le dernier bilan officiel, plus de 5 000 personnes ont trouvé la mort dans la catastrophe, dont 3 549 en Turquie, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, et 1 622 en Syrie, selon le gouvernement et les secouristes. Rien qu’en Turquie, les autorités ont dénombré près de 5 000 immeubles effondrés.

Le président turc a décrété un deuil national de sept jours et déclare l’état d’urgence dans 10 provinces turques.

Lire aussi : Séisme Turquie et Syrie : le bilan provisoire dépasse les 5000 morts