Seisme en Algérie : une secousse tellurique secoue cette wilaya ce mardi 30 décembre

La terre a tremblé ce mardi matin dans la wilaya de Médéa. Bien que d’une intensité modérée, la secousse a été ressentie par la population locale, notamment dans la commune de Mihoub.

En effet, la wilaya de Médéa a connu un épisode sismique en cette fin de matinée. Selon un communiqué officiel du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), un tremblement de terre s’est produit précisément à 11h51.

D’après les relevés techniques des stations du réseau national de surveillance sismique, la secousse a atteint une magnitude de 3,1 sur l’échelle de Richter. L’épicentre du phénomène a été localisé par les experts du CRAAG à environ 08 kilomètres au Nord-Est de la commune de Mihoub.

Pour l’heure, aucun dégât humain ou matériel n’a été déploré par les services de la Protection Civile de la wilaya. Ce type de secousse, qualifiée de « mineure » par les spécialistes, reste fréquent dans cette région connue pour son activité tellurique régulière.

Toutefois, l’événement a suscité une certaine inquiétude parmi les habitants de Mihoub et des localités limitrophes, où la vibration a été nettement perçue à l’intérieur des habitations.

Ce nouvel épisode, bien que mineur, s’inscrit dans un contexte d’activité sismique modérée mais régulière observée en Algérie en 2025. Des secousses de faible intensité ont été enregistrées ces derniers mois dans plusieurs wilayas du pays — notamment à Médéa, Sétif, Bouira ou encore Tébessa — sans que cela ne provoque de dégâts majeurs.

Ces phénomènes sont liés à la position géologique du pays, situé sur la zone de collision entre les plaques africaine et eurasiatique, qui rend la bande nord particulièrement sujette aux tremblements de terre.

Pourquoi la terre tremble-t-elle dans le Nord de l’Algérie ?

La récente secousse enregistrée à Médéa rappelle la fragilité géologique de notre région. Selon les analyses de Abdelkrim Yelles-Chaouche, docteur en Géophysique, et ancien Directeur général du CRAAG, l’activité sismique en Algérie n’est pas un fait du hasard, mais le résultat direct de la « tectonique des plaques ».

Le Nord du pays se situe en effet sur la ligne de front entre deux géants : la plaque Africaine et la plaque Eurasiatique.

Comme l’explique l’expert dans ses travaux, ces deux plaques se rapprochent d’environ un centimètre par an. Ce mouvement de compression accumule une énergie colossale dans les roches qui, lorsqu’elles atteignent leur point de rupture, libèrent cette puissance sous forme de séismes.

Si l’on ne peut pas prédire avec précision le moment d’une secousse, les travaux de recherche permettent aujourd’hui de cartographier ces zones de failles. L’enjeu, tel que souligné par le Dr Yelles-Chaouche, reste la prévention.

L’application rigoureuse des normes de construction parasismiques demeure notre meilleure protection face à cette dynamique naturelle inévitable qui façonne notre relief depuis des millions d’années.