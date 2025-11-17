Seisme en Algérie : une secousse tellurique secoue cette wilaya ce 17 novembre

Ce lundi soir, plusieurs habitants de la wilaya de Batna ont rapporté avoir senti une secousse inhabituelle. L’événement a suscité un certain émoi, notamment dans la commune d’Ouled Sellam, située dans le nord-est de la wilaya.

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et physique terrestre a confirmé qu’il s’agissait d’un tremblement de terre de faible intensité. L’épicentre a été localisé à une douzaine de kilomètres à l’ouest de la commune, et la magnitude a été estimée à 2,8 sur l’échelle de Richter. Malgré sa localisation proche des habitations, la secousse est restée modérée.

Les services de la protection civile se sont rapidement mobilisés pour évaluer la situation sur le terrain. Après vérification, ils ont indiqué que la secousse n’avait provoqué ni dégâts matériels ni blessures. Aucun bâtiment n’a été endommagé et aucune intervention urgente n’a été nécessaire. Les habitants ont ainsi été rassurés, même si certains ont ressenti un léger frisson ou un mouvement inhabituel dans leurs maisons.

Une secousse ressentie à Batna : les habitants rassurés par les autorités

Les spécialistes rappellent que la région de Batna est exposée à une activité sismique modérée. Même les secousses de faible magnitude, comme celle enregistrée ce soir, sont importantes à surveiller. Elles permettent aux autorités et aux équipes de protection civile de rester prêtes et de tester les mesures de sécurité en cas de séisme plus fort.

Pour la population, cet incident est l’occasion de rappeler quelques règles de prudence. Les experts recommandent de sécuriser les objets lourds, de connaître les plans d’évacuation locaux et d’adopter les gestes de base en cas de tremblement de terre. Même si les secousses mineures ne sont généralement pas dangereuses, elles peuvent surprendre et générer de l’inquiétude si les habitants ne sont pas préparés.

Ce tremblement de terre, bien que léger, rappelle la nécessité de vigilance dans les zones exposées aux phénomènes sismiques. La coordination entre autorités, services de protection civile et population reste essentielle pour garantir la sécurité et réduire les risques.

En somme, la secousse enregistrée ce lundi soir à Batna, bien que sans conséquences graves, constitue un signal pour rester attentif aux mouvements sismiques et maintenir une culture de prévention face aux risques naturels.