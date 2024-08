Séisme en Algérie : Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,2 secoue cette wilaya ce 30 août

Khenchela, le 30 août 2024 – Une nouvelle secousse tellurique a été enregistrée ce matin à 5h07 par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). D’après les données recueillies, le séisme a atteint une magnitude de 3,2 sur l’échelle de Richter.

L’épicentre de ce tremblement de terre a été localisé à environ 5 kilomètres au sud ouest de Bouhamama, dans la wilaya de Khenchela, a précisé le communiqué du centre de recherche.

Fort heureusement, la direction de la Protection Civile a affirmé n’avoir reçu aucun appel de détresse et n’être intervenue sur aucune situation d’urgence liée à cette secousse.

Ce tremblement, bien que ressenties par la population locale, n’a donc pas causé de dommages significatifs.

Par ailleurs, la région ouest du pays n’a pas été épargnée par ces phénomènes naturels. La wilaya d’Oran a été secouée, la veille, jeudi 29 août 2024, à 23h54, par un séisme de magnitude 2.8, selon les données du site spécialisé Volcano Discovery.

Bien que moins intense que celui ressenti à Khenchela, cet événement sismique a été perceptible par certains habitants situés à proximité de l’épicentre.

Cette série de secousses rappelle l’activité sismique relativement fréquente en Algérie, notamment dans les régions côtières, et souligne l’importance de la prévention et de la préparation face à de tels événements.

Séisme en Algérie : Les secousses se multiplient, mais le pays est-il vraiment plus à risque ?

Ces secousses répétées, ressenties dans plusieurs régions du pays, ont ravivé les inquiétudes quant à l’activité sismique croissante du territoire. Mais faut-il pour autant s’alarmer ?

Pour Azzedine Boudiaf, géologue et consultant, la réponse est claire : « L’Algérie a toujours été un pays sismique, et cette situation n’est pas nouvelle. ». Selon l’expert, notre pays baigne dans une zone tectonique active depuis au moins six millions d’années, et le nord de l’Algérie est particulièrement concerné par cette sismicité continue.

De nombreuses études scientifiques ont confirmé cette réalité géologique. Béjaïa, par exemple, a été le théâtre de plusieurs séismes majeurs au cours des siècles passés, comme ceux de 1865, 1901 et 1946. Ce dernier, d’une magnitude de 5,6, avait causé d’importants dégâts matériels.

Ces données historiques permettent de relativiser l’ampleur de la récente série de secousses. L’Algérie est habituée à vivre avec ce risque sismique, et les autorités ainsi que les scientifiques ont mis en place des dispositifs de surveillance et d’alerte pour mieux anticiper les éventuels tremblements de terre et limiter leurs conséquences.

En conclusion, bien que les récents tremblements de terre aient suscité des inquiétudes légitimes, il est important de garder à l’esprit que l’Algérie est un pays sismique depuis des millénaires. La connaissance de cette réalité géologique permet de mieux appréhender le risque et de prendre les mesures adaptées pour y faire face.