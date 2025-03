Séisme en Algérie : Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,1 secoue cette wilaya ce 03 mars

Ce lundi matin, à 2 h 29, un tremblement de terre d’une magnitude de 3,1 sur l’échelle de Richter a été enregistré dans la wilaya de Batna, selon un communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

L’épicentre du séisme a été localisé à 25 km au sud-est de Bitam, dans la wilaya de Batna, précise la même source.

Aucun dégât matériel ou humain n’a été signalé pour le moment. Les autorités locales restent vigilantes et continuent de surveiller la situation. Les tremblements de terre de faible magnitude, bien que souvent ressentis par la population, ne causent généralement pas de dommages significatifs.

L’Algérie enregistre 23 séismes en 61 jours, selon Volcano Discovery

Selon les données du site spécialisé Volcano Discovery, l’Algérie a connu une activité sismique notable au cours des 61 derniers jours, avec un total de 23 tremblements de terre enregistrés. Parmi ces séismes, un a atteint une magnitude de 4.0 ou plus, tandis que 11 ont été compris entre 3.0 et 4.0 sur l’échelle de Richter. Par ailleurs, 11 autres secousses ont été enregistrées avec une magnitude variant entre 2.0 et 3.0.

Ces chiffres témoignent d’une activité sismique modérée mais régulière dans la région. Bien que la majorité de ces séismes soient de faible intensité, ils rappellent l’importance de la vigilance et de la préparation face aux risques sismiques, notamment dans les zones les plus exposées.

Les autorités et les experts continuent de surveiller de près cette activité, afin d’anticiper d’éventuels événements plus importants et de garantir la sécurité des populations concernées.

En effet, l’Algérie, pays situé dans une zone sismique active, est régulièrement secouée par des tremblements de terre de faible à moyenne intensité. Depuis le début de l’année 2024, l’activité tellurique s’est intensifiée, avec pas moins de 132 séismes enregistrés à travers le territoire national.

Ces événements, surveillés de près par le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), ont ravivé les craintes d’une catastrophe majeure, rappelant le douloureux souvenir du séisme de Boumerdès en 2003.

Si aucun de ces événements n’a causé de pertes humaines ou de dégâts matériels significatifs, ils ont néanmoins réveillé l’angoisse d’une population encore marquée par les tragédies passées. Le séisme de Boumerdès, qui avait fait plus de 2 000 morts et des milliers de sans-abri, reste ancré dans les mémoires.

Face à cette réalité géologique incontournable, les experts tirent la sonnette d’alarme. Abdelkrim Chelghoum, président du Club des risques majeurs, insiste sur l’urgence d’une stratégie nationale renforcée. « Nous ne pouvons pas empêcher les séismes, mais nous pouvons limiter leurs conséquences grâce à une préparation adéquate », explique-t-il.