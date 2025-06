Séisme en Algérie : une secousse tellurique de magnitude 4.0 secoue cette wilaya ce jeudi 05 juin

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a enregistré, dans la nuit du jeudi 5 juin 2025, un tremblement de terre d’une magnitude de 4 sur l’échelle de Richter.

Selon un communiqué officiel du centre, la secousse s’est produite aux alentours de 03h22 du matin, avec un épicentre situé à 3 kilomètres au nord-ouest de la commune de Mihoub, dans la wilaya de Médéa.

Pour l’instant, aucun dégât matériel ou humain n’a été signalé, mais les autorités locales et les services de protection civile restent en alerte pour évaluer d’éventuelles conséquences.

Séisme en Algérie : Rappel des récentes secousses sismiques

Ce tremblement de terre survient peu après deux autres secousses enregistrées fin mai 2024, soulignant une activité tellurique persistante dans certaines régions du pays :

M’sila touchée par une magnitude 3,7 : Le 27 mai 2024, à 00h01, un séisme de magnitude 3,7 a été enregistré dans la wilaya de M’sila, avec un épicentre situé à 18 km au sud-est de Bir Fodha. Aucun dégât n’avait été signalé, mais l’événement avait ravivé les craintes parmi les habitants.

La veille, le 26 mai 2024, la wilaya de Chlef avait été frappée par une secousse de magnitude 3,1, localisée à 7 km à l'est de Beni Bouttab. Cette région, marquée par les tragédies sismiques de 1954 (magnitude 6,7) et 1980 (magnitude 7,3), reste sous surveillance accrue.

Le CRAAG continue de surveiller l’activité sismique en Algérie, rappelant que le nord du pays est traversé par plusieurs failles actives. Bien que les récentes secousses soient d’intensité modérée, elles soulignent l’importance des mesures de prévention et des normes de construction parasismiques.

Les autorités appellent à la vigilance, tandis que les experts analysent les mouvements telluriques pour anticiper toute nouvelle activité.

Lutte contre les séismes : l’Algérie s’allie au Japon pour bâtir un avenir plus sûr

Dans une volonté affirmée de renforcer sa résilience face aux catastrophes naturelles, l’Algérie a récemment accueilli une rencontre scientifique de haut niveau entre des institutions nationales et une délégation japonaise spécialisée dans les risques sismiques. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération bilatérale couvrant la période 2024-2026.

Le Japon, reconnu mondialement pour son expertise en matière de gestion des tremblements de terre, met aujourd’hui son savoir-faire au service de l’Algérie. Les échanges ont notamment porté sur les technologies de renforcement des bâtiments, les outils de modélisation sismique et les pratiques de prévention adoptées dans l’archipel nippon.

Les discussions ont permis un partage approfondi des méthodes japonaises de calcul de résistance aux séismes, avec pour ambition de les adapter au contexte géologique et urbanistique algérien.

Régulièrement secouée par des séismes, l’Algérie cherche à instaurer une culture durable de la prévention. Ce partenariat avec le Japon, fort de décennies d’innovation technologique et d’expérience en gestion de crise, représente une étape cruciale dans cette démarche.

À travers cette alliance, Alger entend bâtir un avenir plus sûr, où la science et la coopération internationale jouent un rôle central dans la protection des citoyens et des infrastructures.