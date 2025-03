Séisme en Algérie : une secousse tellurique de magnitude 3.0 secoue cette wilaya ce 16 mars

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a enregistré un tremblement de terre d’une magnitude de 3,0 sur l’échelle de Richter, le samedi 16 mars à 19h55. L’épicentre du séisme a été localisé à un kilomètre au sud-ouest de la ville de Chlef, dans la wilaya du même nom.

Un séisme de faible intensité mais ressenti

Selon les premiers rapports, bien que la magnitude soit relativement faible, certains habitants de Chlef et des environs ont ressenti la secousse. Plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux font état de légères vibrations ressenties dans les bâtiments, notamment dans les quartiers situés près de l’épicentre.

À LIRE AUSSI : Séisme en Algérie : Bouira enregistre une secousse tellurique ce jeudi 12 septembre

Heureusement, aucun dégât matériel ni blessé n’a été signalé à la suite de cette secousse. Les autorités locales et les services de protection civile ont rapidement réagi pour évaluer la situation. « Nous avons reçu plusieurs appels de citoyens inquiets, mais aucune intervention n’a été nécessaire », a déclaré un responsable de la Protection civile.

Une région sismiquement active

La wilaya de Chlef est située dans une zone sismique active. En effet, elle a été marquée par l’un des tremblements de terre les plus meurtriers de l’histoire de l’Algérie, survenu en 1980, avec une magnitude de 7,3. Depuis, la région reste sous surveillance constante afin de prévoir et de réagir rapidement aux activités sismiques.

À LIRE AUSSI : Séisme en Algérie : Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,1 secoue cette wilaya ce 03 mars

Face à ces phénomènes naturels imprévisibles, les spécialistes recommandent aux habitants de se préparer et d’adopter les bons réflexes en cas de secousse : se mettre à l’abri sous un meuble solide, éviter les objets lourds suspendus, et surtout, ne pas utiliser les ascenseurs pour évacuer un bâtiment. Il est également conseillé de préparer un kit d’urgence contenant des vivres, de l’eau et des produits de première nécessité.

Une vigilance permanente

Le CRAAG continue de surveiller l’activité sismique en Algérie et rappelle que de petites secousses peuvent survenir fréquemment sans représenter un danger majeur. Toutefois, la prévention et la sensibilisation restent essentielles pour minimiser les risques en cas de secousse plus importante.

À LIRE AUSSI : Séismes répétitifs en Algérie : secousse tellurique mag. 4.9 enregistrée à Chlef

Bien que le séisme du 16 mars n’ait pas causé de dommages, il rappelle que la vigilance est de mise dans une région à l’activité tectonique régulière. Les autorités encouragent donc la population à respecter les consignes de sécurité et à rester informée sur les risques sismiques dans la région.