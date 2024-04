Seïsme en Algérie : la wilaya de M’sila secouée par un tremblement de terre

Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a annoncé aujourd’hui qu’une secousse sismique d’une magnitude de 4.2 sur l’échelle de Richter a été enregistrée le 20 avril 2024 à 13h44, avec un épicentre localisé à 6 kilomètres au sud-ouest de M’cif, dans la wilaya de M’sila, en Algérie.

La secousse a été ressentie par les résidents locaux, mais jusqu’à présent, aucune information détaillée sur d’éventuels dégâts matériels ou pertes humaines n’a été communiquée. Les autorités locales et les équipes de secours restent en alerte, conseillant aux résidents de rester vigilants face à de possibles répliques.

Activité sismique récente en Algérie

Cette secousse survient après un événement sismique enregistré précédemment par le CRAAG le 11 avril 2024 à 01h43, d’une magnitude de 3.2 sur l’échelle de Richter, avec un épicentre localisé à 7 kilomètres au sud-ouest de Ouled Fares, dans la wilaya de Chlef. Les informations sur les dégâts éventuels étaient limitées.

Selon le site spécialisé Volcanodiscovery, au cours des 24 dernières heures, l’Algérie a été secouée par un séisme d’une magnitude de 4.2. Cette secousse s’inscrit dans un contexte où le pays a connu une activité sismique soutenue au cours des 111 derniers jours, avec un total de 35 séismes enregistrés, dont le plus puissant a atteint une magnitude de 4.6.

Parmi ces événements, 8 séismes ont dépassé une magnitude de 4, tandis que 10 autres se situaient dans la plage de magnitude comprise entre 3 et 4. De plus, 15 secousses se sont situées entre 2 et 3 sur l’échelle de Richter, tandis que 2 séismes ont été enregistrés avec une magnitude inférieure à 2.

Ces données mettent en évidence la nature dynamique du contexte sismique de l’Algérie et soulignent l’importance de la surveillance continue de ces phénomènes naturels pour la sécurité des populations.