Séisme en Algérie : la wilaya de Béjaïa secouée ce vendredi 15 octobre

Une secousse sismique d’une magnitude de 3.0 sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce vendredi soir, à 17h26, dans la wilaya de Béjaïa. Selon les informations fournies par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), l’épicentre du séisme a été localisé à 4 km au sud-ouest de la localité de El Kseur.

Les habitants de la région ont ressenti la secousse, mais jusqu’à présent, aucun dégât matériel ou humain n’a été signalé.

Les autorités locales encouragent la population à rester vigilante et à se préparer à d’éventuelles répliques.

Séismes en Algérie : activité accrue dans la région

Selon les données du site spécialisé VolcanoDiscovery, l’Algérie a connu une activité sismique notable ces dernières semaines.

Au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré six tremblements de terre, dont un d’une magnitude allant jusqu’à 4.6. Parmi ces séismes, un a dépassé la magnitude de 4, tandis que deux autres se situaient entre 3 et 4, et trois tremblements de terre ont eu une magnitude comprise entre 2 et 3. Cette fréquence de séismes souligne l’importance de la surveillance continue des activités sismiques dans la région.

Au cours des 30 derniers jours, l’Algérie a également enregistré six tremblements de terre d’une magnitude allant jusqu’à 4.5. Le dernier événement significatif a eu lieu aujourd’hui, avec un séisme de magnitude 3.2 survenu à 23 km à l’est d’Azazga, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Ce dernier tremblement de terre s’ajoute à une série de secousses qui ont récemment touché le pays. Le séisme le plus puissant durant cette période a atteint une magnitude de 4.5, localisé à 34 km au nord-est d’Azazga, il y a deux semaines.

Ces événements rappellent l’importance d’une préparation adéquate aux situations d’urgence et d’une sensibilisation accrue de la population sur les mesures de sécurité à adopter en cas de tremblement de terre.