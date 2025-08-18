Séisme de magnitude 5,8 : Tébessa sous le choc, l’État confirme l’absence de dégâts

La wilaya de Tébessa a été secouée dimanche 17 août 2025 par deux tremblements de terre enregistrés au sud-est de la commune de Négrine. L’événement a suscité une vive inquiétude parmi les habitants, mais les autorités ont rapidement tenu à rassurer la population : aucune perte humaine ni dégât matériel majeur n’ont été signalés.

Dans un communiqué rendu public ce lundi, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a affirmé qu’il suit avec « une grande attention » l’évolution de la situation. L’institution a précisé que ses services techniques spécialisés, parmi lesquels l’Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC), la Direction du logement et l’Office de promotion et de gestion immobilière de Tébessa, ont été mobilisés dès l’annonce du séisme.

Ces équipes ont mené des inspections sur le terrain, en coordination avec les autorités locales de la wilaya et l’Assemblée populaire communale (APC) de Négrine. Les contrôles effectués ont confirmé l’absence de dommages sur les bâtiments et les habitations. Une conclusion qui a permis d’apaiser les craintes des habitants, nombreux à redouter des fissures ou un affaiblissement des structures.

Deux secousses enregistrées

Selon les données sismologiques, la première secousse a eu lieu à 20h11. D’une magnitude de 5,8 degrés sur l’échelle de Richter, elle a été localisée à environ 10 kilomètres au sud-est de Négrine. Quelques minutes plus tard, à 20h22, une réplique a été ressentie, cette fois d’une magnitude de 4,7 degrés, à 26 kilomètres au sud-est de la même commune.

Bien que l’intensité de la première secousse ait été relativement élevée, les services de contrôle ont confirmé que les infrastructures de la région n’ont subi aucune détérioration notable. Les habitants ont néanmoins rapporté avoir ressenti une forte secousse, provoquant une certaine panique, en particulier dans les quartiers proches de l’épicentre.

Suivi continu de la situation

Le ministère a indiqué que la surveillance se poursuit, avec des équipes mobilisées pour anticiper toute évolution. « Le suivi rigoureux et permanent de la situation reste une priorité afin de garantir la sécurité des citoyens », précise le communiqué.

Cet épisode rappelle la vulnérabilité de certaines régions du pays aux secousses sismiques, notamment dans l’Est algérien, régulièrement touché par des tremblements de terre. Cependant, les autorités ont insisté sur le fait que les infrastructures de Tébessa sont solides et ne présentent aucun risque immédiat.

En rassurant les habitants et en mobilisant ses services techniques, le ministère de l’Habitat a cherché à montrer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger la population et garantir la sécurité des constructions dans la région.