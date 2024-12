Séisme de magnitude 4.0 ressenti dans plusieurs wilayas ce 10/12/2024

Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a signalé une secousse tellurique survenue ce mardi 10 décembre 2024, à 5 h 02 du matin. L’épicentre de ce tremblement de terre a été localisé à 7 km au sud-est de Bourkika, dans la wilaya de Tipaza. Ce séisme a atteint une magnitude de 4.0 sur l’échelle de Richter.

Ce séisme a été ressenti dans plusieurs régions avoisinantes, notamment à Blida, Médéa et Boumerdès. Cependant, les autorités locales n’ont signalé aucun dégât matériel majeur, ni de victimes.

Rapport sismologique du 10 décembre 2024 : séisme à Tipaza, ressenti dans plusieurs régions en Algérie

Selon les données du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM), l’épicentre du séisme se situe à une faible profondeur. Expliquant la raison pour laquelle ce tremblement de terre a été ressenti dans plusieurs régions. Voici les principales zones impactées par le tremblement de terre qui a eu lieu ce matin, 10 décembre 2024 :

Médéa (147 700 habitants), située à 5 km ;

(147 700 habitants), située à 5 km ; Berrouaghia (80 600 habitants), à 22 km ;

(80 600 habitants), à 22 km ; Mouzaïa (33 000 habitants), à 25 km ;

(33 000 habitants), à 25 km ; Blida (182 400 habitants), à 27 km ;

(182 400 habitants), à 27 km ; Alger (1 977 700 habitants), à 64 km ;

(1 977 700 habitants), à 64 km ; Boumerdès (786 500 habitants), à 90 km ;

Les habitats de ces villes ont signalé des vibrations intenses. En effet, lorsque la secousse est superficielle, comme celle de ce matin à Tipaza, les ondes sont perçues plus intensément que celles qui se produisant à de plus grandes profondeurs.

Les secousses telluriques se multiplient en Algérie : une région sous tension tectonique

De plus, un rapport de l’IGN (Instituto Geográfico Nacional) a évalué la magnitude légèrement inférieur que ce qui a été rapporté par CSEM et CRAAG, la classant à 3.9. Toutefois, les experts ont indiqué que certains paramètres peuvent influencer cette marge de magnitude du séisme, notamment la localisation. Ils ont également souligné que la magnitude exacte pourrait encore être ajustée au cours de la journée à mesure que des données supplémentaires seront analysées. Ainsi, les organismes nationaux et internationaux continuent de suivre l’évolution des mouvements sismiques en Algérie.

Par ailleurs, les tremblements de terre se sont enchainés en cette fin d’année 2024 en Algérie, avec des magnitudes allant de 3.0 à 4.2, selon les données fournies par CRAAG. Ces secousses touchent plusieurs régions, notamment les villes du nord du pays. En effet, cette zone est connue pour son activité sismique en raison de sa position géographique au niveau de la plaque tectonique africaine, qui entre en contact avec la plaque eurasienne. Ce contact génère alors, de manière régulière, des mouvements telluriques qui peuvent parfois être ressentis de manière intense.