Séisme de magnitude 3,5 enregistré dans cette wilaya algérienne ce samedi soir

Une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce samedi à 18h25 dans la wilaya de Sétif, selon les données du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

D’après les précisions fournies par l’institution, l’épicentre du séisme a été localisé à environ 3 kilomètres au sud de la commune de Guellal, dans le sud de la wilaya.

Aucune information n’a, pour l’instant, été communiquée concernant d’éventuels dégâts matériels ou victimes. Les autorités scientifiques poursuivent le suivi de l’activité sismique dans la région.

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Séismes en Algérie : bilan de l’activité sismique

L’Algérie a connu une activité sismique relativement soutenue au cours des 164 derniers jours, avec 64 tremblements de terre enregistrés, selon les données sismologiques disponibles. Les magnitudes relevées varient de moins de 2 à un maximum de 4,7 sur l’échelle de Richter, traduisant une activité essentiellement modérée mais régulière.

Sur l’ensemble des secousses recensées, 3 séismes ont atteint une magnitude supérieure ou égale à 4, 34 ont été compris entre 3 et 4, 23 entre 2 et 3, tandis que 4 événements ont affiché une magnitude inférieure à 2. Cette répartition confirme une prédominance de séismes de faible à moyenne intensité.

La région de Sétif et ses environs apparaît comme l’un des principaux foyers de cette activité récente. Le séisme le plus récent a été enregistré aujourd’hui, avec une magnitude de 3,8, localisé à environ 21 km au sud-est de Sétif, dans la wilaya de Sétif, survenu il y a moins de deux heures. Quelques jours plus tôt, la même zone avait déjà été touchée par une secousse similaire de magnitude 3,8.

L’événement le plus puissant de la période observée remonte à dix jours, avec un séisme de magnitude 4,7 localisé à environ 35 km au sud-est d’El Eulma, dans la même wilaya. Ce type de secousse reste modéré, mais rappelle la sensibilité sismique de cette région du nord-est algérien.

À plus grande échelle, l’activité sismique historique récente inclut un séisme de magnitude 6,6 enregistré le 14 juillet 2025, à environ 30 km au nord-est de Tlemcen. Cet événement figure parmi les plus forts relevés au cours de la dernière décennie sur le territoire national.

Les spécialistes rappellent que l’Algérie, située sur une zone de convergence entre les plaques tectoniques africaine et eurasienne, reste exposée à une activité sismique régulière, en particulier dans les régions du nord du pays.