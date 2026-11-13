Le CRAAG signale une secousse de magnitude 4,0 à Blida ce vendredi matin

La wilaya de Blida a enregistré une nouvelle secousse tellurique ce vendredi 13 novembre 2026. D’une magnitude de 4,0 sur l’échelle de Richter, le séisme s’est produit à proximité d’Oued Djer, une région qui a déjà connu plusieurs épisodes sismiques. Cet événement intervient dans un contexte où différentes régions du pays ont enregistré des secousses depuis le début de l’année.

Séisme à Blida : le CRAAG précise l’heure et l’épicentre de la secousse

La terre a tremblé à 8h30 ce vendredi dans la wilaya de Blida. Selon les données du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), la secousse a atteint une magnitude de 4,0 sur l’échelle de Richter.

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L’épicentre se situe à 3 kilomètres à l’est d’Oued Djer. Il s’agit d’une zone qui avait déjà connu une activité sismique en mars dernier. Le 3 mars 2026, le CRAAG avait enregistré une secousse de magnitude 3,5, dont l’épicentre se trouvait à 2 kilomètres au sud-ouest d’Ouled Aïch, également dans la wilaya de Blida.

Oued Djer et Blida, une région marquée par plusieurs épisodes sismiques

La région de Blida se trouve dans le nord de l’Algérie, une zone particulièrement exposée à l’activité sismique. Cette situation s’explique notamment par le rapprochement des plaques africaine et eurasienne, dont les mouvements provoquent des déformations de la croûte terrestre.

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Le passé de la région témoigne de cette activité. Le 31 octobre 1988, un séisme de magnitude 5,4 avait touché El Affroun, dans la wilaya de Blida. Selon l’historique du CRAAG, cet événement avait fait cinq blessés et entraîné le sinistre de 500 familles.

Séismes en Algérie en 2026 : quelles régions ont été touchées ?

Depuis le début de l’année, les relevés du CRAAG font état de secousses dans plusieurs wilayas. Notamment Béjaïa, Tipaza, Médéa, Batna, Tlemcen, Djelfa et Blida.

Parmi les événements les plus marquants de l’historique consulté figure celui du 4 juin à Aïn Djasser, dans la wilaya de Batna, avec une magnitude de 4,9. Quelques semaines plus tard, le 28 juin, une autre secousse de magnitude 4,3 a été enregistrée près de Zaafrane, dans la wilaya de Djelfa.

Ces événements restent toutefois bien en deçà des grands séismes destructeurs qui ont marqué l’histoire du pays. Ntamment celui de Chlef en 1980, d’une magnitude de 7,3.

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Rappelons que l’activité sismique reste permanente dans le nord de l’Algérie. Le réseau de surveillance du CRAAG enregistre en moyenne plusieurs secousses chaque mois, dont la grande majorité présente une faible magnitude et passe inaperçue auprès de la population.

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