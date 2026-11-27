Une nouvelle secousse tellurique a été enregistrée dans la wilaya de Blida, vendredi 27 novembre 2026, en fin d’après-midi. D’une magnitude de 3,3 sur l’échelle de Richter, elle a été détectée par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) à 17h44.

Selon les données communiquées par le centre, l’épicentre de cette secousse a été localisé à 5 kilomètres au sud-ouest d’Aïn Romana, dans la wilaya de Blida.

Cette activité sismique rappelle l’exposition de plusieurs régions du nord de l’Algérie aux mouvements tectoniques. La région de Blida, située dans une zone sismiquement active du nord du pays, fait partie des territoires où des secousses peuvent être enregistrées régulièrement.

Une activité sismique observée dans plusieurs wilayas ces dernières semaines

Cette secousse intervient après plusieurs épisodes sismiques enregistrés dans différentes régions du pays au cours du mois de novembre.

Le 26 novembre, la wilaya de Chlef a notamment été touchée par une secousse de magnitude 3,3, enregistrée à 9h57. Son épicentre a été localisé à 2 kilomètres au nord-est de la commune de Moussadek, selon le CRAAG.

Quelques jours auparavant, le 13 novembre, une secousse plus importante, de magnitude 4,0, avait été enregistrée dans la wilaya de Blida, à 8h30. L’épicentre se situait à 3 kilomètres à l’est d’Oued Djer.

Le 9 novembre également, Chlef avait enregistré une secousse de magnitude 3,4, tandis que Sétif a connu un épisode de magnitude 3,7 le 25 novembre, d’après les bulletins relayés par l’Algérie Presse Service (APS).

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Ces événements témoignent d’une activité sismique observée dans plusieurs régions du nord du pays, notamment à Blida et Chlef. Ils s’inscrivent dans un contexte géologique marqué par la convergence des plaques africaine et eurasienne, à l’origine des contraintes tectoniques qui provoquent les séismes dans cette partie du territoire.

La succession de ces secousses ne signifie toutefois pas nécessairement une intensification du risque sismique. L’Algérie connaît naturellement une activité sismique liée à sa position géographique et aux mouvements des plaques tectoniques.

Le suivi de ces phénomènes reste assuré par le CRAAG, qui publie régulièrement les informations relatives à la magnitude, à l’heure et à la localisation des séismes enregistrés sur le territoire national.