Séisme au Maroc : Mahrez, Bennacer, Bouanani… expriment leur solidarité

Un puissant séisme a frappé le centre du Maroc dans la nuit de ce vendredi à samedi vers 23 heures. Selon le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat, le terrible tremblement de terre était d’une magnitude 7 sur l’échelle de Richter et son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech.

Depuis ce terrible drame qui frappe le Maroc de nombreuses personnalités publiques, que ce soit des politiciens, des artistes ou des sportifs ont exprimé leur émoi et leur solidarité face à cette terrible épreuve que vit le peuple marocain.

Les Algériens n’ont eux aussi pas manqué d’exprimer leur solidarité avec le peuple du pays voisin. En effet, anonymes ou célébrités, les messages de soutien et de condoléances sont nombreux principalement sur les réseaux sociaux.

Parmi ces célébrités algériennes qui ont réagi à ce terrible tremblement de terre qui a ébranlé le Maroc, ayant fait selon un bilan provisoire des autorité marocaines, pas moins de 1037 décès et 1204 blessés, on trouve les footballeurs, qui via leur compte sur les réseaux sociaux ont tenu à témoigner leur soutien au peuple marocain.

De tout cœur avec le Maroc et toutes les personnes touchées par le séisme, espérons que les dégâts ne soient que matériels 🇲🇦❤️ — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) September 8, 2023

Des internationaux algériens expriment leur solidarité

En effet, Ismael Bennacer s’est exprimé sur son compte Twitter, en écrivant : ‘De tout cœur avec le Maroc et toutes les personnes touchées par le séisme, espérons que les dégâts ne soient que matériels. »

De son coté, le capitaine des Verts, Riyad Mahrez a également exprimé son soutien au Maroc sur ses comptes réseaux sociaux, « Force aux victimes du séisme au Maroc cette nuit. Courage aux familles et aux proches. Qu’Allah fasse miséricorde », peut-on lire sur son Tweet.

Force aux victimes du séisme au Maroc cette nuit. Courage aux familles et aux proches. Qu’Allah fasse miséricorde 🤲🏼🇲🇦❤️ — Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 9, 2023

En outre, d’autres joueurs de l’équipe nationale ont marqué leur soutien et solidarité au peuple marocain, en postant des drapeaux ou des messages via leurs différents comptes sur les réseaux sociaux.

A LIRE AUSSI : Séisme au Maroc : l’Algérie ouvre son espace aérien et offre son aide