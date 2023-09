Séisme au Maroc : l’aide de l’Algérie acceptée, des secouristes décollent vers le Royaume

L’Algérie vient d’annoncer l’envoi d’une équipes de la protection civile au Maroc pour apporter une assistance après le violent séisme qui a frappé la région d’El Hawz et la ville de Marrakech.

Les autorités marocaines ont approuvé cette initiative visant à atténuer les conséquences de cette catastrophe. 03 avions cargo militaires transportant des équipes de secours ainsi que des provisions médicales et alimentaires ont décollé de l’aéroport militaire de Boufarik en direction du Royaume.

Parmi ces secouristes, on trouve des équipes de recherche et de sauvetage, des équipes de chiens de recherche et des équipes médicales. L’Algérie avait préalablement offert son aide sous la forme d’une équipe d’intervention de la protection civile composée de 80 spécialistes.

Le ministre de la Justice marocaine avait annoncé le feu vert du royaume afin de recevoir l’aide algérienne. Pour l’instant, le bilan tragique du séisme s’élève à plus de 2500 victimes.