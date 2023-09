Séisme au Maroc : 7 wilayas algériennes touchées

La Direction générale de la Protection civile a confirmé l’absence totale de pertes humaines ou de dommages matériels dans les wilayas occidentales de l’Algérie, suite au violent séisme qui a frappé le Maroc.

Dans un communiqué officiel émis par la Direction, il est déclaré : « À la suite du tremblement de terre ressenti par les habitants de certaines wilayas de l’ouest de l’Algérie, nos équipes ont rapidement mené des évaluations dans les wilayas de Tindouf, Béni Abbès, Timimoun, Béchar, El Bayadh, Tlemcen et Sidi Bel Abbès. Heureusement, aucune perte humaine ou matériel n’a été enregistrée. »

Pour rappel, un séisme de magnitude 6,8, selon des sources spécialisées, a secoué le Maroc aux alentours de 23 heures ce vendredi 8 septembre 2023. En effet, plusieurs villes marocaines, dont Rabat, Kénitra, Marrakech et Agadir, ont été affectées par cet événement sismique.

Ce séisme de magnitude 6,8 a été enregistré à environ 80 km au sud-ouest de Marrakech, selon les informations de l’Institut de géophysique américain (USGS). Bien que des dommages matériels aient été signalés, les autorités n’ont pas encore fait état de victimes, comme l’ont rapporté plusieurs médias.

Séisme dévastateur de magnitude 7 au Maroc : bilan de décès et dégâts importants

Une secousse sismique d’une grande intensité a secoué le centre du Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 23 heures. Selon le Centre national de recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat, le séisme dévastateur avait une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter, avec son épicentre situé dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech.

Le bilan préliminaire de ce séisme au Maroc s’élève à 632 décès et 329 personnes blessées, dont 51 sont dans un état critique, a annoncé le ministère de l’Intérieur marocain samedi. La majorité des victimes ont été recensées dans la province d’Al-Haouz (290 décès) et à Taroudant (190 décès) plus au sud, selon les informations fournies par la même source.

En outre, des images témoignent des dégâts considérables, en particulier à Marrakech. Une partie d’un minaret s’est effondrée sur la célèbre place Djemaa El-Fna, située au cœur de la ville. La secousse a également été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population.