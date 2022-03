Séisme à Bejaia : la protection civile livre un bilan

L’Algérie fait face à de nombreux séismes ces derniers temps. Après un tremblement de magnitude 4,3 sur l’échelle de Richter ressenti dans la wilaya de Médéa, le vendredi 18 mars 2022 à 5h48, c’est la wilaya de Bejaia qui y fait face aujourd’hui.

Le centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique ( CRAAG ) ,a révélé une secousse de magnitude 5,5 degrés sur l’échelle ouverte de Richter près de Bejaia.

Le bilan est tombé, et même si aucune vie humaine n’a été perdue le séisme a eu certaines conséquences car d’après un communiqué publié sur la page facebook officielle de la protection civile algérienne, des bâtisses fissurées ont été constatés dont ceux de la résidence universitaire Targa Ouzemmour, de la maternité de Targa Ouzemmour, en plus de l’effondrement d’un mur à Chrea.

De plus, cinq victimes blessées dont deux étudiantes ont été enregistrées. Dans son premier bilan, les autorités compétentes ont aussi évoqué un étudiant et deux femmes retrouvés en état de choc.

De séismes à répétition en Algérie

Depuis le début de l’année 2022, l’Algérie a déjà fait face à de nombreux séismes et le CRAAG en a déjà recensé six.

Dès Février, le pays a connu son premier tremblement de terre, à 6 km sud est d’ El Omaria dans la wilaya de Médéa de magnitude 3,7 degrés sur l’échelle ouverte de Richter, suivi de Guelma ( 3,0 ) le 2 février 2022, Jijel ( 3,9 ) et Bouira ( 3,9 ) le 19 février , Médéa ( 4,3 ) le 18 mars et enfin celui d’aujourd’hui samedi 19 mars à Bejaia ( 5,5 ).