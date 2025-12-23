Ségolène Royal prend les rênes de l’Association France-Algérie

Ségolène Royal prend la tête de l’Association France-Algérie. Le 18 décembre dernier, l’ex-candidate à l’Élysée a été portée à la présidence de l’AFA par son Conseil d’administration. Cette nomination survient alors que les liens diplomatiques entre Paris et Alger traversent une zone de turbulence depuis l’été 2024.

Connue pour ses critiques envers l’extrême droite française et la politique migratoire actuelle, Ségolène Royal souhaite recentrer l’action de l’Association France-Algérie, fondée en 1963, sur le dialogue et le rapprochement des deux peuples.

En effet, depuis l’éclatement de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie en juillet 2024, elle s’est fermement opposée aux appels à la rupture portés par l’extrême droite. À 72 ans, l’ancienne ministre multiplie les prises de parole pour préserver les liens entre les deux pays.

Ségolène Royal élue présidente de l’Association France-Algérie

Dans son communiqué, l’AFA souligne qu’elle a vu le jour le 20 juin 1963, bénéficiant du soutien du Général de Gaulle. Créée par le Garde des Sceaux Edmond Michelet, Germaine Tillion et d’autres figures engagées, elle repose sur une « conviction profonde que, après l’accession de l’Algérie à l’indépendance en 1962, elles pouvaient établir entre les deux États et les deux peuples une nouvelle ère de relations faites d’estime et d’amitié ».

Ségolène Royal s’inscrit désormais dans une lignée de figures illustres — d’Edmond Michelet à Arnaud Montebourg, en passant par Stéphane Hessel, Germaine Tillion ou encore Jean-Pierre Chevènement — en prenant la tête de l’AFA. Sous son impulsion, l’organisation entend intensifier les liens d’amitié et les projets de coopération entre les peuples français et algériens.

Qui est Ségolène Royal ?

Figure majeure de la vie politique française, Ségolène Royal est née le 25 septembre 1953 au Sénégal. Son parcours est marqué par des fonctions de premier plan : elle fut notamment ministre de l’Environnement et de l’Énergie entre 2014 et 2017, période durant laquelle elle a piloté les relations internationales sur le climat, ainsi qu’ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique entre 2017 et 2020.

Ségolène Royal a également assiégé à l’Assemblée nationale durant trois mandats et occupé deux postes de ministre déléguée.

En août dernier, l’ancienne candidate à l’Élysée a vivement critiqué Emmanuel Macron suite au durcissement des conditions d’octroi de visas pour les Algériens. Elle avait alors déploré que la gestion des rapports avec Alger soit déléguée « à un ministre de l’Intérieur (Bruno Retailleau) nostalgique de la colonisation ». Depuis, le paysage gouvernemental français a évalué : Laurent Nuñez a succédé à Retailleau lors du remaniement lié à la formation du gouvernement Lecornu II en octobre 2025.

