Ségolène Royal dénonce la perte d’influence de la France en Algérie

Ségolène Royal, présidente de l’Association d’amitié franco-algérienne et figure politique française, a fermement critiqué la politique étrangère de la France à l’égard de l’Algérie.

Dans une publication diffusée ce dimanche sur la plateforme X, l’ancienne ministre a qualifié l’approche de Paris de « diplomatie catastrophique », estimant que la France perd progressivement ses positions économiques et stratégiques au profit d’autres puissances européennes.

L’axe Alger-Rome-Berlin-Madrid gagne du terrain

Pour appuyer son analyse, Ségolène Royal a mis en avant le dynamisme des relations économiques entre l’Algérie et plusieurs capitales européennes.

Elle a notamment cité la conclusion de contrats majeurs dans les secteurs de l’énergie et des travaux publics avec l’Italie. ِAinsi que la signature d’une trentaine d’accords lors d’une visite algérienne en Allemagne, couvrant des domaines stratégiques tels que l’hydrogène vert et l’industrie automobile.

🟢 À LIRE AUSSI : Automobile, énergie, eau, santé…le partenariat Algérie-Allemagne change d’échelle avec 31 accords

Elle a également évoqué la visite très attendue du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, à Alger, qui devrait sceller le lancement de nouveaux projets bilatéraux.

La France « en train d’être remplacée » en Afrique

Selon la présidente de l’association d’amitié, la France est « en train d’être remplacée » sur le continent. Après avoir perdu de son influence dans la région du Sahel et en Afrique francophone, Paris voit désormais ses entreprises reculer en Algérie.

Ségolène Royal constate un net fléchissement des partenariats industriels, agricoles, de construction et de gestion portuaire pour les entités françaises, au moment même où les entreprises européennes concurrentes étendent leurs activités dans ces secteurs clés.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie va-t-elle rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis ?

Un appel à refonder la diplomatie française à l’horizon 2027

Ségolène Royal a déploré que la persistance des polémiques politiques internes en France autour de l’Algérie occulte les « réalités stratégiques ». Elle a appelé à dépasser ces clivages pour rebâtir une relation équilibrée avec les pays de la rive sud de la Méditerranée.

Selon elle, la bonne entente n’implique pas un alignement systématique sur les choix des États souverains, mais exige une diplomatie fondée sur le respect mutuel et les intérêts partagés.

En perspective de l’échéance présidentielle française de 2027, elle a invité à la reconstruction d’une diplomatie « clairvoyante, constructive, sereine et respectueuse » avec l’ensemble des pays méditerranéens.

Elle estime que le redressement de l’influence française passe par une révision globale de son approche actuelle, plutôt que par l’escalade politique et médiatique, alors même que l’Algérie accélère la diversification de ses partenariats internationaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Pétrole : le Sahara Blend algérien signe la plus forte hausse parmi les bruts arabes en 2026