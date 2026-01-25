Ségolène Royal attendue à Alger ce lundi, malgré les tensions entre la France et l’Algérie

Dès lundi 26 janvier, Ségolène Royal se rendra en Algérie pour une mission à caractère économique et associatif. Ce déplacement se déroule dans un climat diplomatique tendu entre Paris et Alger, malgré la poursuite des échanges entre les acteurs économiques des deux pays.

Ségolène Royal entame une mission économique à Alger, répondant à l’invitation de la chambre algérienne de commerce et de l’Industrie (CACI).

L’objectif est clair : dynamiser la coopération commerciale franco-algérienne. Le programme devrait prévoir des échanges entre acteurs clés des deux rives de la Méditerranée pour favoriser les investissements et les partenariats stratégiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Ségolène Royal prend les rênes de l’Association France-Algérie



Ségolène Royal attendue ce lundi à Alger

En visite à Alger ce lundi 26 janvier 2026, Ségolène Royal poursuit les travaux de partenariat économique engagés par l’Association France-Algérie. Pour rappel, elle a succédé à Arnaud Montebourg à la tête de cette organisation le 18 décembre 2025.

Créée en 1963 au lendemain de l’indépendance algérienne, l’Association France-Algérie (AFA) constitue un pilier du dialogue bilatéral. Intervenant sur les plans économique, culturel et institutionnel, elle vise à pérenniser la coopération entre les deux nations. Après avoir été portée par des figures majeures telles que Jean-Pierre Chevènement, l’AFA entame un nouveau chapitre sous la présidence de Ségolène Royal, élue pour poursuivre cette mission historique.

Figure majeure de la vie politique française, Ségolène Royal se consacre aujourd’hui au rapprochement entre la France et l’Algérie. Ce déplacement s’inscrit dans sa mission à la tête de l’AFA, visant à pérenniser les discussions économiques bilatérales amorcées par l’association.

Nous devons la réconciliation aux jeunes des deux rives de la Méditerranée , entre la France et l’Algérie le plus vaste pays du continent africain, afin de construire des projets fructueux dans les secteurs productifs porteurs d’avenir . Je m’y rends lundi pour écouter et… https://t.co/AVE5JJoegH — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) January 24, 2026

Ségolène Royal appelle Paris à reconnaître et s’excuser pour les crimes coloniaux en Algérie

Cette visite intervient également après la première sortie médiatique de Ségolène Royal depuis sa nomination comme présidente de l’AFA. Dans un contexte de gel diplomatique persistant depuis l’été 2024, Ségolène Royal a pris la parole lors d’une conférence à l’IRIS, intitulée : « Demain, la France et l’Algérie ».

Devant un public d’universitaires et de militants, elle a prôné une approche radicale pour sortir de l’impasse : sortir des symboles pour s’attaquer au problème mémoriel. Selon elle, la réconciliation passe d’abord par la reconnaissance des crimes coloniaux, la restitution des biens et des dépouilles, ainsi que le traitement définitif du dossier des essais nucléaires au Sahara.

Loin de toute stratégie politique, Ségolène Royal place la reconnaissance des violences coloniales sur le plan du droit et de la vérité historique. Pour elle, sortir de l’impasse diplomatique exige de suivre trois axes majeurs. D’abord, une restitution totale des biens culturels, des archives et des restes humains : « il faut tout rendre », affirme-t-elle sans équivoque. Enfin, elle appelle à une transparence absolue sur les essais nucléaires des années 1960 au Sahara, exigeant la transmission des archives ainsi qu’une évaluation rigoureuse des conséquences sanitaires et environnementales pour engager la dépollution des sites.

🟢 À LIRE AUSSI : « Il faut s’excuser » : le plan de Ségolène Royal pour desserrer le nœud France-Algérie

