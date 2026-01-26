Ségolène Royal arrive à Alger : un tournant pour les relations Algérie-France ?

La présidente de l’Association France-Algérie, Ségolène Royal, est arrivée lundi soir à Alger, a indiqué la télévision nationale. Cette visite de l’ancienne ministre française et ex-candidate à l’élection présidentielle s’inscrit dans le cadre de discussions économiques et politiques visant à définir des perspectives claires pour les relations bilatérales entre les deux pays.

Le programme de Mme Royal prévoit plusieurs rencontres avec des responsables algériens, tant dans les secteurs gouvernementaux que dans les instances économiques. L’objectif affiché est de favoriser le dialogue et la coopération sur des projets d’investissement et d’échanges commerciaux, tout en consolidant les liens politiques existants.

La France et l’Algérie se rapprochent : Ségolène Royal en visite stratégique à Alger

Selon des sources proches du dossier, la visite permettra également d’aborder des questions stratégiques, telles que l’amélioration du climat des affaires, le soutien aux initiatives de développement durable et la création d’opportunités pour les entreprises françaises et algériennes. Les deux parties souhaitent tracer des orientations concrètes, capables de répondre aux enjeux économiques actuels et d’encourager une collaboration à long terme.

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte marqué par une volonté de renforcer le partenariat bilatéral, après une série d’échanges diplomatiques et économiques au cours des derniers mois. Les discussions devraient également inclure des points relatifs à la coopération culturelle et éducative, secteurs dans lesquels la France et l’Algérie entretiennent une relation historique dense et structurée.

La mission de Ségolène Royal pourrait tout changer

La visite de Ségolène Royal intervient alors que les deux pays explorent de nouvelles voies pour stimuler l’investissement et l’innovation. Les représentants français souhaiteraient ainsi identifier des secteurs prioritaires, notamment dans l’énergie, l’agroalimentaire, la technologie et les infrastructures, où un partenariat solide pourrait bénéficier aux économies des deux nations.

L’ancienne ministre devrait également participer à des rencontres avec le tissu entrepreneurial local, afin de mieux comprendre les opportunités et les obstacles rencontrés par les entreprises françaises et algériennes. Ces échanges visent à faciliter les projets communs, améliorer la circulation des capitaux et renforcer la confiance mutuelle entre investisseurs et décideurs politiques.

Enfin, cette visite s’inscrit dans une logique de dialogue continu et d’échanges constructifs, avec l’ambition de renforcer les liens historiques et économiques entre la France et l’Algérie. Les conclusions de cette mission pourraient servir de base à de futures initiatives bilatérales, avec des perspectives plus stables et durables pour les deux pays.