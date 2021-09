SEEAL : de nouvelles coupures dans plusieurs communes d’Alger

Cette saison estivale a été particulièrement traumatisante pour beaucoup d’Algérie. Un été marqué par plusieurs pénuries. En plus de la pénurie d’oxygène, de médicament et de farine, les Algériens et plus précisément la population algéroise a souffert et continue encore de souffrir d’une terrible pénurie d’eau potable.

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger s’est attiré les foudres maintes fois des habitants de la capitale. Hier, jeudi 9 septembre, SEEAL a annoncé dans un communiqué publié sur sa page Facebook officiel la survenue d’une perturbation dans l’alimentation en eau qui toucheras certaines communes de la wilaya d’Alger. Cela est dû, selon la même source, a un incident survenu jeudi 9 septembre au niveau des installations de pompe au niveau du barrage de keddara.

Par conséquent, un déficit de production quotidienne des eaux de surface s’élevant à 25000 mètres cube a été provoqué au niveau de la station de traitement d’eau de Boudouaou, précise le même communiqué.

Les communes concernées

Quant aux communes concernées par cette perturbation, elles sont au nombre de 22. Il s’agit en effet, d’ Ain Taya, H’raoua, Dar El Beida, Bab Ezzouar, El Harrach, El Marsa, Bordj El kiffan, Oued Smar, Mohammadia, Djsr Kasentina, Kouba, Hussein Dey, Sidi M’hamed, El Magharia, Bachdjerrah, Bir Khadem, Bourouba, Belouizdad, Alger-Centre, Bordj El Bahri, Rouiba, Reghaia.

En conclusion, La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger a indiqué que ses équipes ont été mobilisées afin d’assurer la remise en état de ces installations ce qui permettra la reprise de l’alimentation en eau potable à partir du 11 septembre.