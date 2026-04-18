SEEAL : Coupure d’eau programmée dans 10 communes jusqu’au mercredi 22 avril

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, ce samedi, une interruption de la production au niveau de la station de dessalement de Fouka 1. Cette suspension, due à des travaux de maintenance annuelle, impactera la distribution de l’eau potable dans plusieurs localités de la wilaya de Tipaza durant quatre jours.

Les robinets risquent d’être à sec pour de nombreux foyers dès demain. La société entamera, ce dimanche 19 avril, un programme de maintenance saisonnière programmé jusqu’au mercredi 22 avril 2026.

Ces travaux entraîneront une modification substantielle des horaires de distribution dans les dix communes suivantes :

Koléa

Fouka

Douaouda

Chaïba

Attatba

Bou Ismaïl

Khemisti

Bouharoun

Aïn Tagourait

Sidi Rached (partiellement)

Pour pallier ce déficit, la SEAAL a précisé avoir augmenté la capacité de production du barrage de Boukourdane. Ce renfort vise à compenser partiellement la baisse de régime causée par l’arrêt de la station de dessalement de Fouka.

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La direction rassure les usagers : le retour au programme de distribution habituel s’effectuera progressivement dès la reprise totale de la production et le remplissage des réservoirs principaux.

Pour toute demande d’information complémentaire, la SEAAL rappelle que son centre d’appel opérationnel reste à la disposition des citoyens 24h/24 via le numéro court 1594.

Factures impayées : La SEAAL appelle ses clients à régulariser leur situation

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a récemment annoncé la clôture du cycle de facturation pour le premier trimestre de l’année en cours. L’entreprise exhorte les retardataires à s’acquitter de leurs redevances pour éviter toute accumulation de dettes.

Alors que l’ensemble des factures du premier trimestre 2026 a été distribué, la SEAAL passe à l’offensive pour recouvrer ses créances. Dans un communiqué publié ce dimanche, l’opérateur a invité tous ses abonnés n’ayant pas encore réglé leur dû à le faire « dans les plus brefs délais ». L’objectif affiché est d’éviter que les montants ne s’accumulent, rendant le paiement futur plus difficile pour les ménages.

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Pour faciliter la tâche aux citoyens et leur éviter les files d’attente en agence, la SEAAL rappelle que plusieurs solutions numériques de paiement à distance sont disponibles 24h/24 et 7j/7 :

L’application mobile « Wakalati » : Une agence virtuelle complète accessible sur smartphone. Télécharger ici.

: Une agence virtuelle complète accessible sur smartphone. Télécharger ici. Le portail web « Fatourati » : Une plateforme dédiée exclusivement au paiement sécurisé par carte CIB ou Edahabia. Accéder au site.

La SEAAL insiste sur l’importance de ce geste pour garantir la continuité du service public de l’eau. En réglant rapidement le premier trimestre, les abonnés s’assurent une gestion saine de leur budget familial sans subir le poids de plusieurs factures groupées lors du prochain cycle.