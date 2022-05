SEAAL : 2 communes d’Alger sans eau ce lundi 9 mai

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé que l’approvisionnement en eau potable sera interrompu dans deux (2) communes de la capitale aujourd’hui, lundi 9 mai 2022.

Selon le communiqué de la Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL), l’approvisionnement en eau potable est interrompu en raison de travaux de maintenance effectués par la SEAAL, au niveau des Dunes dans la commune de Chéraga. Cette coupure touchera les deux communes de Staouéli et Chéraga, ces travaux ont débuté ce lundi à 8h du matin et prendront fin, demain, mardi 10 mai à 5h du matin.

2 communes touchées par cette coupure

Ce même communiqué de la SEAAL, indique que ces travaux seront réalisés au niveau de des Dunes dans la commune de Chéraga. Et cela provoquera un arrêt complet de l’alimentation en eau potable au niveau de la commune de Chéraga (Bouchaoui, la cité des fonctionnaires d’Algérie Télécom et les Dunes) et au niveau de la commune de Staouéli (Palm Beach, Azur Plage, El Beridja et la cité promotionnelle privée des 872 logements).

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a également confirmé que le réapprovisionnement en eau potable des habitants des quartiers concernés reprendra progressivement après la fin des travaux.