Séduite, une touriste casse les préjugés et incite à voyager en Algérie

Ces derniers temps, notamment suite à l’ouverture de la région de Djanet aux touristes étrangers, le Sahara a enregistré près de 5000 touristes étrangers qui ont passé la période de fin d’année 2022, en Algérie. Il s’agit de ce qu’a fait savoir le ministre du Tourisme Yacine Hamadi lors de précédentes déclarations à la presse.

En effet, de plus en plus, on remarque l’intérêt que portent ces touristes à l’Algérie comme une destination touristique authentique. Il est vrai que l’Algérie est loin d’être la meilleure destination pour le tourisme de masse, mais le pays reste l’un des pays privilégiés par les passionnés de l’aventure, de la culture et de l’histoire.

Une touriste séduite par la beauté d’Alger, d’Oran et de Tipaza

Les touristes qui ont eu la chance de passer quelques jours sur le territoire national n’ont pas hésité à partager leur expérience de voyage dans le pays, sur les réseaux sociaux. Et ce, dans le but de casser les préjugés sur l’Algérie, et montrer une nouvelle facette inconnue du monde étranger.

C’est le cas de Bee Zoara qui a décidé de passer quelques jours en Algérie. Au cours de cette visite, cette influenceuse d’origine africaine, résidente à Paris, Bee a partagé son séjour sur ses réseaux sociaux pour mettre en avant la riche culture de l’Algérie, mais aussi sa diversité.

Bee Zoara a entamé son aventure par une visite à la Casbah d’Alger, un lieu historique inscrit au patrimoine de l’Unesco. Une opportunité pour la touriste pour découvrir des ruelles étroites, son architecture et ses mosaïques colorées. Suite par l’aspect traditionnel de cet endroit, la touriste a même partagé quelques photos d’elle vêtue du Hayek, mais aussi du Karakou.

La suite de l’aventure de Bee en Algérie se poursuit avec notamment un passage à la nouvelle mosquée d’Alger, au jardin d’Essai du Hamma. Au cours de ce séjour à Alger, l’influenceuse, connue pour ces vlogs de voyage, fait la rencontre de plusieurs personnes avec lesquelles elle a fait de très beaux souvenirs.

Bee Zoara part également à la découverte de Tipaza et de ses ruines romaines, mais aussi Oran et ses différents lieux emblématiques. Sur ses vidéos, Bee montre la facette cachée de l’Algérie et tente de casser les préjugés sur l’Algérie.

