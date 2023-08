Séduite par l’Algérie, cette enseignante américaine décide de quitter définitivement son pays

Il est fréquent de voir des Algériens quittant leur pays pour aller s’installer à l’étranger. Cependant, voir un ressortissant étranger prendre la décision radicale de venir s’installer définitivement en Algérie, est un fait assez rare. C’est l’histoire d’Ariella Knight, une jeune enseignante américaine, qui a décidé de commencer une nouvelle ville en Algérie.

Ariella Knight, une enseignante américaine tombée amoureuse de l’Algérie

Tout a commencé au moment où la jeune femme a décroché une bourse pour enseigner, pendant une courte durée de trois mois, dans une école locale. Avant d’arriver en Algérie, Ariella appréhendait beaucoup son voyage en Algérie et ne savait pas à quoi s’attendre.

Cependant, le chaleureux accueil que les Algériens lui ont réservé l’a très vite rassuré. Au fil des jours, l’enseignante américaine s’est efforcé de s’intégrer dans la société algérienne, en découvrant notamment la culture du pays, et en apprenant des mots du dialecte algérien. D’ailleurs, elle fait savoir, dans une vidéo de Jow+, que parmi les premiers mots qu’elle apprit en premier : « Wellah’, « Rani Lehna »…

Ariella a été fascinée de découvrir la convivialité et l’hospitalité des Algériens. Et de faire connaissance des différentes facettes de la culture et de l’histoire de l’Algérie.

Arriella knight séduite par les traditions culinaires algériennes

Parmi les aspects qui ont séduit la jeune femme, les traditions culinaires algériennes. Riche en mets et en saveurs, la cuisine algérienne séduit les papilles des personnes les plus gourmandes et exigeantes. C’est le cas pour Ariella Knight.

En effet, elle raconte qu’elle a eu la chance de gouter à l’un des plats emblématiques de la cuisine algérienne. À l’occasion du Mawlid Nabawi, l’un de ses amis en Algérie l’a invité à déguster la Chekhchoukha algérienne, et c’était une première pour cette enseignante. Depuis, cette spécialité est devenue son préféré en Algérie.

Séduite par le pays, son histoire et sa culture, Ariella a décidé de lancer son business en Algérie et de commencer une nouvelle vie dans ce pays.

