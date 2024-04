Sécurité sociale : une organisation internationale valorise l’expérience de l’Algérie

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a tenu des discussions ce dimanche matin au siège du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale avec le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail, Guy Ryder, dans le cadre de sa visite officielle en Algérie du 20 au 23 avril 2024, accompagné d’une délégation importante de l’organisation.

En effet, selon un communiqué du ministère, cette rencontre a offert l’occasion aux deux parties d’échanger des points de vue sur les moyens de renforcer la coopération avec cette agence spécialisée des Nations Unies, tout en mettant en avant les efforts considérables déployés par l’Algérie en matière de promotion du travail décent, du dialogue et de la protection sociale.

Reconnaissance internationale pour les progrès de l’Algérie en matière de sécurité sociale

De son côté, le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail, Guy Ryder, a salué l’expérience pionnière de l’Algérie en matière de sécurité sociale et de dialogue social, soulignant les bonnes relations entre l’organisation et l’Algérie dans les domaines du travail et de la sécurité sociale, et affirmant la pleine disposition de l’organisation à renforcer cette coopération.

Le ministre a également présenté l’expérience de l’Algérie dans le renforcement du dialogue social, mettant l’accent sur les réalisations bénéfiques pour les travailleurs en matière de sécurité sociale, de travail décent, ainsi que sur les développements des mécanismes d’emploi et du système de sécurité sociale dans notre pays.

Il convient de mentionner que l’Algérie, qui abrite le Bureau international du Travail pour les pays du Maghreb depuis 1967, entretient plusieurs programmes de coopération avec le Bureau international du Travail, et figure parmi les pays leaders dans la promotion du dialogue et de la protection sociale, incarnant ainsi le principe de l’État social basé sur les valeurs et les principes de la justice sociale.