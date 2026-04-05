Sécurité sociale : La CNAS lance de nouveaux services pour les employeurs

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation, la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) franchit une nouvelle étape vers le « zéro papier ». L’organisme vient d’annoncer le déploiement de nouvelles fonctionnalités numériques destinées aux employeurs via son portail de télé-déclaration.

Désormais, les entreprises et employeurs peuvent effectuer deux démarches cruciales directement sur la plateforme teledeclaration.cnas.dz :

L’Attestation de Travail et de Salaire (ATS) : Le remplissage électronique de ce document indispensable pour l’ouverture des droits des assurés.

(ATS) : Le remplissage électronique de ce document indispensable pour l’ouverture des droits des assurés. La Déclaration de Reprise ou de Non-Reprise de Travail : Un suivi en temps réel de la situation professionnelle des salariés après un congé ou un arrêt.

L’objectif affiché par la CNAS est de simplifier les procédures administratives. En dématérialisant ces formulaires, la Caisse permet aux employeurs de gagner un temps précieux tout en évitant les contraintes liées aux déplacements physiques vers les centres de paiement.

« Cette initiative contribue directement à l’accélération du traitement des dossiers de prestations pour les salariés », souligne l’organisme dans son communiqué.

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En renforçant son arsenal numérique, la CNAS réaffirme sa volonté d’améliorer la qualité du service public. Cette transition digitale vise non seulement le confort des partenaires économiques, mais garantit également une protection sociale plus réactive et sécurisée pour l’ensemble des assurés sociaux.

CNAS : Une accélération stratégique vers le « Zéro Papier »

Ce déploiement s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du secteur de la protection sociale. Lors d’une récente visite d’inspection dans les agences d’Alger, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Abdelhak Saihi, a d’ailleurs salué les progrès « notables » de cette transformation numérique.

L’objectif est de passer de la conception théorique à une réalité concrète sur le terrain, avec un impact immédiat sur le quotidien des usagers.

Au cœur de cette stratégie se trouve l’intégration au portail national « Dzaïr Digital Services », visant une interopérabilité totale entre les différentes administrations. En s’appuyant sur le Numéro d’Identification Nationale (NIN), la CNAS et la CNR (Caisse Nationale des Retraites) garantissent désormais un échange d’informations instantané et sécurisé, supprimant ainsi la nécessité de fournir de nombreux documents physiques.

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Par ailleurs, cette réforme ne se limite pas aux procédures techniques ; elle place l’écoute du citoyen au centre de ses priorités. Le ministère a déjà réalisé plus de 1 480 évaluations à travers le pays pour mesurer la satisfaction des assurés.

Dans cette optique de transparence, des instructions fermes ont été données pour que les recours, notamment ceux liés à l’allocation chômage via la plateforme « Insat », soient traités avec célérité et fondés sur des arguments juridiques rigoureux, renforçant ainsi la confiance entre l’administration et les citoyens.