Sécurité sociale : La CNAS annonce une mesure exceptionnelle à l’attention des employeurs

Dans une démarche visant à faciliter les procédures administratives, la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) a annoncé l’ouverture exceptionnelle de ses agences durant ce week-end.

Par voie de communiqué, la Caisse informe l’ensemble des opérateurs économiques et employeurs que ses structures locales resteront ouvertes au public les vendredi 30 et samedi 31 janvier 2026.

Cette mesure exceptionnelle a pour objectif de permettre aux employeurs de s’acquitter de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale. En ouvrant ses portes durant ces jours de repos légal, la CNAS entend offrir un dernier créneau aux retardataires pour :

Finaliser leurs déclarations de cotisations.

Respecter les échéances réglementaires.

Éviter les sanctions financières et les majorations de retard prévues par la législation en vigueur.

La CNAS réaffirme ainsi sa volonté d’accompagner les partenaires économiques dans la régularisation de leur situation, garantissant ainsi la pérennité de la protection sociale des travailleurs.

Sécurité sociale : La CNAS lance le prélèvement automatique pour les employeurs

Dans une démarche résolument tournée vers la transition numérique, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a récemment annoncé, l’entrée en vigueur d’un nouveau service de prélèvement automatique des cotisations de sécurité sociale.

Cette mesure, intégrée au programme de modernisation des moyens de paiement de l’organisme, vise à simplifier la vie administrative des entreprises tout en sécurisant les flux financiers liés à la protection sociale.

Pour les employeurs, l’enjeu est avant tout celui de la conformité et de la sérénité. Selon le communiqué de la Caisse, ce dispositif a été conçu pour permettre aux opérateurs économiques de respecter scrupuleusement les échéances réglementaires.

En automatisant la transaction, les entreprises s’immunisent contre :

Les pénalités de retard et les majorations de paiement.

Les erreurs de saisie, garantissant une stricte correspondance entre les montants déclarés et les sommes réellement versées.

Au-delà de l’aspect financier, la CNAS souligne un gain de productivité majeur pour les usagers. Ce service permet d’améliorer le suivi des opérations de paiement avec une rapidité et une sécurité accrues.

« Ce service évite aux usagers les contraintes du déplacement physique vers les centres de la Caisse pour le règlement des cotisations de leurs employés », précise le communiqué.

Comment souscrire ?

La procédure de mise en place se veut simple et dématérialisée. Pour bénéficier de cette prestation, les employeurs doivent suivre deux étapes clés :

Récupérer le formulaire d’autorisation préalable sur le portail officiel de la télé-déclaration via l’adresse : https://teledeclaration.cnas.dz.

via l’adresse : https://teledeclaration.cnas.dz. Transmettre cette autorisation à leur établissement bancaire afin de permettre à la CNAS de prélever les cotisations dues directement sur leur compte dans les délais impartis.

Avec ce nouveau jalon, la CNAS confirme sa volonté de transformer la relation avec ses partenaires socio-économiques en remplaçant les lourdeurs bureaucratiques par des solutions technologiques fluides.