Sécurité sociale : La CASNOS lance de nouveaux services pour ses affiliés

Dans le cadre de la modernisation de ses prestations, la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) a annoncé le déploiement prochain de nouvelles facilités numériques. Ce dispositif permettra aux affiliés d’accéder à une panoplie de services administratifs à distance, leur évitant ainsi les contraintes de déplacement vers les agences.

Selon un communiqué de la CASNOS, la principale innovation de cette mise à jour réside dans l’introduction du prélèvement automatique. Cette fonctionnalité technique permettra la régularisation systématique des cotisations sociales.

CASNOS : Voici les avantages de ce nouveau service

Grâce à ce nouveau système de prélèvement automatique, les assurés bénéficient désormais d’une ponctualité garantie par le paiement systématique de leurs cotisations à échéance fixe, ce qui élimine les risques de retard et les pénalités ou majorations associées.

De plus, l’accessibilité totale facilite cette démarche, l’application mobile restant disponible sur smartphone 24h/24 et 7j/7 pour un suivi en temps réel.

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Cette initiative s’inscrit en droite ligne avec la stratégie globale de la CASNOS visant à accélérer sa transition numérique. En optimisant l’efficacité de ses outils digitaux, l’organisme place désormais le confort et la simplification des démarches de l’assuré au centre de ses priorités.

Sécurité sociale en Algérie : La CASNOS déploie l’arsenal numérique pour les agriculteurs

Parallèlement à cette mesure générale, la CASNOS vient de procéder au lancement officiel de deux nouveaux services digitaux exclusivement dédiés au monde agricole : « Himayati 5.0 » et « Himayati+ ».

Cette double initiative s’assigne pour objectif majeur de briser les barrières bureaucratiques et de simplifier drastiquement l’accès à la couverture sociale pour une corporation dont l’activité demeure par nature intermittente et soumise aux aléas climatiques.

Pour marquer le coup et garantir l’impact de ces nouveaux outils, la direction générale de la CASNOS a déployé les grands moyens. Dimanche dernier, une vaste campagne nationale de sensibilisation a été orchestrée simultanément à travers l’ensemble de ses agences locales.

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Selon les précisions apportées à l’APS par Mme Wafa Bellabidi, chargée de la cellule de communication de la CASNOS, cette action ne s’est pas limitée aux guichets. Elle a été immédiatement suivie par des sorties de terrain et des caravanes de proximité. L’enjeu ? Aller directement à la rencontre des agriculteurs, là où ils se trouvent, pour leur vulgariser ces plateformes.

« Ces sorties visent à faire connaître ces deux services numériques, dans le cadre des efforts constants déployés par la CASNOS pour accompagner les agriculteurs, au regard de la nature spécifique de leur activité », a-t-elle souligné.

« Himayati 5.0 » et « Himayati+ » : Comment ça marche ?

Le déploiement de ces applications répond à des besoins bien distincts du quotidien des professionnels de la terre :