Sécurité sociale en ligne : la CNAS lance un service dédié aux Algériens à l’étranger

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé, mardi 13 mai, le lancement officiel d’un nouveau service de paiement électronique des cotisations de Sécurité sociale.

Désormais, les Algériens résidant à l’étranger peuvent s’acquitter de leurs cotisations à distance grâce à une carte bancaire internationale de type VISA.

Cette avancée a été rendue possible grâce à la signature d’un partenariat entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et la Banque de développement local (BDL).

La cérémonie s’est tenue au centre familial de Ben Aknoun, à Alger, sous la supervision du ministre du Travail, Fayçal Bentaleb.

Sécurité sociale : lancement du paiement en ligne par carte VISA pour les expatriés

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du système d’adhésion volontaire à la sécurité sociale et au régime de retraite, instauré par les textes réglementaires en vigueur. Il vise à faciliter l’accès aux prestations sociales pour les membres de la diaspora algérienne, tout en renforçant leur lien avec le pays.

Plusieurs responsables ont assisté à la cérémonie, notamment la ministre chargée de la Numérisation, le secrétaire d’État chargé de la communauté nationale à l’étranger, ainsi que des représentants du Parlement, du ministère des Finances et d’autres institutions concernées.

Dans son discours, le ministre Ben Taleb a souligné que cette initiative concrétise les engagements du président de la République, en faveur de la protection des Algériens vivant à l’extérieur du pays. « Ce service permet à nos concitoyens établis à l’étranger de s’acquitter de leurs cotisations en ligne, 24h/24 et depuis n’importe où dans le monde », a-t-il déclaré.

La CNAS et la BDL lancent le paiement électronique pour la diaspora

Il a également rappelé que le cadre juridique de cette adhésion volontaire est défini par le décret exécutif n°22-351 du 18 octobre 2022, complété par l’arrêté ministériel du 5 janvier 2023. Ces textes permettent aux membres de la diaspora de bénéficier, en Algérie, des prestations liées à l’assurance maladie et maternité via la carte Chifa, ainsi que du droit à la retraite.

Autre avantage : les Algériens de l’étranger peuvent régulariser jusqu’à cinq années de cotisations non versées, en s’acquittant des montants correspondants.

Ce nouveau service s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation des services publics et de renforcement de la numérisation, en vue de simplifier les démarches administratives et de rapprocher l’administration des citoyens, où qu’ils se trouvent.